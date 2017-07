E se il celebre marchio dellache ha dato i natali alla gattina Hello Kitty incontrasse quello di, cosa ne uscirebbe?Non dovrete più scervellarvi ad immaginarlo soltanto, perché l'idea è divenuta realtà!Laha infatti annunciato da poco una collaborazione con l'opera di Hiromu Arakawa per la produzione di personaggi e merchandising di vario tipo a tema: la prima immagine diffusa è quella di Ed con un micino, molto probabilmente lo stesso con cui il fratello Alphonse ha fatto amicizia e di cui si prende cura.Dalla collaborazione è nato anche l'account Twitter " hagaren_sanrio ", che per il momento ha rivelato l'illustrazione della linea "kawaii"; in seguito vi si affiancherà anche quella "di moda".I primi prodotti frutto dei brand congiunti saranno messi in vendita a partire dall'autunno, con tutta probabilità in coincidenza con l'avvicinarsi dell'uscita del lungometraggio live action dedicato a Fullmetal Alchemist , e in parte girato anche in Italia.Ricordiamo che a tutti gli spettatori che si recheranno al cinema per visionare il film live di Fullmetal Alchemist, verrà donato uno speciale nuovo manga disegnato per l'occasione dalla Arakawa. Si tratta di pagine inedite sull'opera, da sette anni a questa parte.Dal canto loro, i fan dell'opera della Arakawa si erano già da tempo dati da fare immaginando "pucciosi" crossover tra la loro opera preferita ed Hello Kitty, come possiamo vedere ad esempio dal fan-art qui sotto riportato: e in effetti, distinguerlo da uno "originale" ed autorizzato non è facile. Voi che ne dite della versione "non ufficiale pucciosa" di Roy Mustang e Maes Hughes?