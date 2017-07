taku ni Koi wa Muzukashii /

La commedia sentimentale ha come protagonista Narumi, una office lady con un lato fujoshi nascosto e la sua impacciata relazione con il suo affascinate collega Hiroshi Takashi, che nasconde di essere un otaku dei videogiochi.

Un video promozionale proiettato sul maxischermo del palazzo ALTA Vision di Shinjuku-Tokyo ha annunciato che il manga (o WotaKoi / OLove is Hard for an Otaku) di Fujita sarà trasposto in una serie anime prodotta da. L’anime andrà in onda sunel celebre contenitore anime , di seconda serata dedicato al pubblico adulto, noitaminA Nato nel 2014 come web comic sulle pagine di, sito giapponese famoso per le fanart, nel novembre 2015 è stato votato come "miglior web manga da pubblicare in formato cartaceo”, e così è stato: Ichijinsha ha rilasciato il III volume lo scorso dicembre, il IV è atteso per il 26 luglio, con una tiratura di 4,2 milioni di copie.L’opera è stata nominata ai 41°del 2017, e si è piazzato al IX posto dei manga raccomandati dai librai per il 2017. Invece nel 2016 ha vinto il premio(This Manga Is Amazing!) nel 2016.Nel cast di doppiaggio dell’anime troviamo: Arisa Date - Narumi Momose e Kent Itō - Hirotaka Nifuji, che riprendono i rispettivi ruoli, già interpretati nei video promozionali del manga, poi Miyuki Sawashiro - Hanako Koyanagi Tomokazu Sugita - Tarō Kabakura Yuki Kaji - Naoya Nifuji