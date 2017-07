È arrivato il primo mangaka annunciato per il Tite Kubo , autore della celebre opera Bleach . Di seguito riportiamo l'annuncio direttamente dal sito del Lucca Comics Tite Kubo è nato a Hiroshima nel 1977. Frequentava ancora le scuole superiori quando una delle sue opere attirò l’attenzione di un editor di “Shonen Jump”. L’anno seguente cominciò a pubblicare sulla stessa rivista.Dopo alcuni one-shot, iniziò la serializzazione di “Zombiepowder”, che conta 4 volumi. Dal 2001 al 2016 ha pubblicato “Bleach”, terminato con il volume 74. La storia segue le vicende di uno studente delle superiori che diventa Shinigami (Dio della morte), con il compito di sterminare gli spiriti maligni.In Giappone la serie ha conseguito un enorme successo, con più di 90 milioni di copie stampate sul totale di volumi usciti. Il successo non si è limitato al Giappone: questo titolo pluripremiato è stato pubblicato in più di 30 paesi del mondo.Tite Kubo sarà ospite di Lucca Comics & Games 2017 in collaborazione con Panini Comics.