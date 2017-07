L'editoreha annunciato che una parte del progetto "", annunciato qualche settimana fa all', consisterà nell'adattamento animato di annunciato nel 2015 insieme alla visual novel omonima ma di cui finora si erano perse le tracce, mentre il gioco è stato pubblicato nel dicembre dello stesso anno.ha inoltre diffuso un trailer per il progetto, che conferma l'inizio della produzione dell'anime, insieme a una prima key visual.Lo stesso video svela che, a partire da ottobre, la serie anime originale andrà in onda in replica sulle TV giapponesi. In aggiunta, sul numero di settembre della rivista Young Ace, nelle edicole dal, farà il suo debutto un adattamento manga di Steins;Gate 0, a opera di Taka Himeno: è inoltre in programma anche un adattamento sotto forma di novel cartacea.Ricordiamo che il primo adattamento anime di Steins;Gate è edito in Italia da, che ha recentemente acquisito la licenza anche del film del 2013 Steins;Gate: Load Region of Déjà-Vu , in uscita a settembre in home video.