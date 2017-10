E voi che ne pensate

Gli otaku di tutto il mondo l'hanno ribadito migliaia di volte: "gli anime sono la mia vita, il mio unico interesse." Dichiararlo, si sa, fa alzare non poche paia di sopracciglia, soprattutto di chi pensa che una dichiarazione simile non possa che venire da una persona strana che non ha una vita.Sembra inoltre che il pensare di avere interesse solo per anime e manga porti a condurre una vita solitaria.Lo pensa anche il sito di incontri, che ha quindi deciso di far sapere alla gente quali sono gli interessi degli otaku!è un sito gestito da Tora no Ana, uno dei maggiori rivenditori di merchandising a tema anime di tutto il Giappone. Offre i suoi servizi soltanto agli otaku, e rivolgendosi a loro il sito ha detto che sì, anime e manga sono cose molto interessanti, ma per avere un ragazzo o una ragazza bisogna avere anche altri interessi.Ecco cosa dicono i tweet:A quelli che dicono "voglio fare solo cose da otaku"sembra divertente, e non neghiamo che sia giusto vivere in quel modo. Però...Di cosa parli quando esaurisci i tuoi argomenti otaku?Di cosa si parla ai genitori del partner quando si è soli con loro?Come si gioca con i figli? Gli si trasmette i propri hobby?Cosa si fa quando non si possono fare le cose da otaku?Su un punto sono chiari: per costruire una relazione che duri nel tempo, bisogna relazionarsi non solo con il partner, ma anche con le persona che lo/la circondano. E se a lui/lei potrebbero piacere gli anime, non si può dire lo stesso di tutte le altre persone che fanno parte della sua vita.Il sito ha commentato: "è davvero fantastico avere degli interessi come quelli degli otaku ma, realisticamente parlando, chi ha anche altri interessi ha maggiori possibilità di costruire una relazione stabile e duratura."Chi lavora per il sito ma anche per Tora no Ana non sono solo fan di anime, ma anche esperti: forse dargli ascolto ne vale la pena.