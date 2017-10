Lo studio di Your Name ci fa entrare nel cuore del Canada

CoMix Wave Films , lo studio responsabile delle animazioni di, ha prodotto e rilasciato un corto animato che mostra una giovane coppia di giapponesi in viaggio attraverso i meravigliosi paesaggi naturali e urbani del Canada.





Intitolato, il corto è parte della campagna turistica Canada Theater organizzata dal governo canadese per incrementare il flusso turistico proveniente dal Giappone.Nel video seguiamo la coppia nel loro viaggio, a partire dall'innevata città di Banff, sita nell'omonimo Parco Nazionale, fino al bizzarro panorama del lago Abraham, un bacino artificiale famoso per le sue bolle di ghiaccio; dal tramonto sulle Montagne Rocciose Canadesi, passiamo alle esperienze offerte da Vancouver: il mercato pubblico di Granville Island e la scultura The Drop, opera della collettiva di artisti tedeschiCi trasferiamo ad est, con un'inquadratura dall'alto delle cascate del Niagara e una simpatica scena di pattinaggio sul ghiaccio a Toronto, che forse vuole un po' far intendere la natura gentile dei canadesi; infine, possiamo ammirare lo spettacolo naturale offerto dall'Aurora Boreale.Non è la prima volta che assistiamo alla nascita di prodotti simili. Si veda ad esempio il video che pubblicizza un servizio via poste di ripetizioni e preparazione agli esami universitari, e che, con la sensibilità tipica di uno Shinkai , riesce a rendere appassionanti e commoventi perfino i compiti a casa.