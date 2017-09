tra il 18 e il 24 settembre 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.La classifica settimanale di oggi è quasi di totale appannaggio della Kodansha ad eccezione di poche e pur importanti posizioni. Una di queste è proprio la prima dove si piazza, seguito a breve distanza daa formare un trio di testa di tipo Seinen.Seguono i primi tre della scorsa settimana ovvero Ace of Diamond Act II, Fairy Tail e Card Captor Sakura Clear Card. Rimangono ancora in classifica My Hero Academia, Ajin e The Ancient Magus Bride.