tra il 25 settembre e il 1° ottobre 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Grande exploit in questa settimana perdi Chika Umino che con una doppia edizione arriva a sfiorare le cinquecentomila copie. Non variano poi le posizioni seguenti sul podio che rimangono occupare dae daHoozuki no Reitetsu e Big Windup si migliorano rispetto alla settimana scorsa.Nella seconda parte della classifica invece troviamo manga che adattano ben note light novel: si parte da DanMachi per poi trovare Isekai Shokudou, Mahouka Koukou no Rettousei fino a Knight's & Magic.