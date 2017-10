Just Because!: diamo un primo sguardo alla opening e alla ending

il prossimo 5 ottobre

a partire da venerdì 6 ottobre alle ore 18.00

È l’inverno del terzo anno del liceo, siamo vicini alla fine del secondo semestre, gli studenti non fanno altro che attendere il momento del diploma. Ma ecco che tutto d’un tratto torna lui. Lui era loro compagno di classe ai tempi delle medie, prima di trasferirsi lontano. Il suo ritorno è stato come un forte suono d’allarme diretto ai sentimenti di questi ragazzi, i quali ormai pensavano solo alla conclusione della propria vita da liceali.

Lo scorso lunedì sono stati pubblicatidel nuovo anime originale Just Because! . Nel primo video viene presentata la“over and over”, cantata da Nagi Yanagi . Il secondo video, invece, ci dà un assaggio di “behind”, lacantata da Karin Isobe Lynn , doppiatrici delle tre protagoniste femminili della serie.L’anime debutterà sulle tv giapponesi. In Italia la serie è stata licenziata da Dynit e verrà trasmessa in simulcast sul portale streaming VVVVID Qui di seguito sono riportati i principali membri deldi quest’anime prodotto dallo studio di animazione PINE JAM La casa editrice Kadokawa pubblicherà sulle pagine della rivista Da Vinci l’adattamentoa partire dal 6 novembre.