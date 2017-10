dal 25 settembre al 1° ottobre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone all' 8/10/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaAveva già incassato parecchio al botteghino, ed oraottiene un bel risultato anche nell'uscita in home-video.viene quindi spinto al terzo posto ma sempre con un totale ragguardevole, e a seguire c'è sempre il solitoKuroko's Basket Last Game e Symphogear AXZ mantengono buone vendite. Il secondo, in particolare, supererà a breve il già pur buonissimo risultato della terza stagione.Risultati più modesti per nuovi titoli come Tenshi no 3P, Classroom of the Elite e In another world with my Smartphone.*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali