Grandi notizie per i fan di Claymore , dopo 3 anni dall’interruzione del suo manga Norihiro Yagi serializzerà una nuova opera, la quale debutterà su Weekly Shonen Sunday , rivista edita dalla Shogakukan . Quest’anno Yagi aveva fatto parlare nuovamente di sé per aver pubblicato su Jump il one-shot Gekkō no Arcadia. Al momento non sono trapelate ulteriori informazioni.Non è finita qui, difatti è stato annunciato anche (titolo provvisorio) Tantei Nemo to Nanatsu no Satsujin Misshitsu (Il Detective Nemo ed i 7 omicidi nella stanza chiusa), la quale sarà disegnata dal giovane autore debuttante Sugiyama e sceneggiata da Kyoichi Nanatsuki , già celebre per Area D Ricordiamo che Claymore è un’opera completa di 27 volumi distribuita in Italia da, del quale è stato prodotto un anime di 26 episodi nel 2007; Area D è di 14 volumi ed è distribuito in Italia da