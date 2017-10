​

​

Quali sono le serie anime di questa stagione autunnale che attendi maggiormente? 100% Pascal-sensei

A Sister's All You Need

Ame iro Cocoa Series: Ame-con!!

Anime-Gataris

Black Clover

Blend S

Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken

Cardfight!! Vanguard G: Z

Children of the Wales

Classicaloid 2

Code:Realize

Dia Horizon (Hi)

Dies Irae

Drive Head

Dynamic Chord

Evil or Live

Food Wars! Shokugeki no Souma: San no Sara

Fireball Humorous

Garo -Vanishing Line-

Gintama: Porori-hen

Glamorous Heroes

Himouto! Umaru-chan R

Houseki no Kuni

Hozuki no Reitetsu 2

Idol Time PriPara

Infini-T Force

Inuyashiki

Juni Taisen: Zodiac War

Just Because!

Kekkai Sensen & Beyond

Kino no Tabi (Kino's Journey)

Kirakira ☆ Precure a la Mode

Konohana Kitan

Love is Like a Cocktail

Love Live! Sunshine!! 2

Love Rice 2

March Comes In Like a Lion 2

Monster Strike The Fading Cosmos

Omiai aite wa oshiego, tsuyoki na, mondaiji.

Oretacha Youkai Ningen

Osama Game The Animation

Osomatsu-san 2

Pingu in the City

Puripuri Chii-chan!!

Recovery of an MMO Junkie

Robomasters The Animated Series

Sengoku Night Blood

Shojo Shumatsu Ryoko

Taisho Mebiusline Chicchaisan

The Ancient Magus' Bride

THE iDOLM@STER SideM

Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin

TSUKIPRO THE ANIMATION

Two Car

UQ Holder! Mahou Sensei Negima! 2

Urahara

Wake Up, Girls! New Chapter

Ci sono decisamente troppe serie interessanti per guardarle tutte!

Non ci sono più le stagioni di una volta. Apro la scatola con le... girelle!

Terminata la stagione estiva, è da poco effettivamente iniziata la stagione anime autunnale del 2017.Solo come novità, per le serie televisive la rosa dei titoli va anche in questa occasione a superare le 50 unità.Ma quali sono le serie più attese? Scopriamolo con questo nuovoRicordiamo che per un ampia panoramica di tutte le serie, ma anche dei film d'animazione e degli special, della prossima stagione, potete consultare il listone della stagione autunnale 2017 Se poi avete effettuato il log-in, cliccando il pulsante in alto a sinistra di ogni mini-scheda della lista, avrete la possibilità di inserire la serie direttamente nella vostra lista anime.