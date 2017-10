Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, e son da allora divenuti inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente: mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l'incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta...

Siamo ormai in piena stagione autunnale e con essa arrivano nuovi anime di ogni genere per soddisfare tutti i gusti. Crunchyroll ha in programmatitoli specifici che sicuramente attireranno l’attenzione di coloro che sono veri appassionati die difantastiche. Analizziamo allora nel dettaglio quali sono gli anime in serbo per noi.Se amate le storie piene di combattimenti, giochi di forza e duelli, in Black Clover non mancano notevoli sequenze di azione di alto livello. Se quindi state cercando la classica avventura shounen fatta di eroi, posti stranianti ed esotici in un universo realizzato meravigliosamente, l’anime Black Clover è di sicuro il più adatto. The Ancient Magus' Bride ha uno stile fantasy molto diverso da Black Clover. Ambientato nella campagna inglese, la storia sembra discendere da vecchie filastrocche raccontate da governanti attempate e dalle favole, alle quali si uniscono le ombre violente del folklore inglese che caratterizzano il mondo rappresentato. L’anime presenta una varietà di punti di forza, dagli sfondi evocativi ai dettagli di questo strepitoso mondo magico. Ma il fulcro della storia è il rapporto tra Chise e Elias, uno strano apprendista; i loro mondi sono estremamente alieni e allo stesso tempo intimamente vicini.Kino è un personaggio particolare che agisce come un osservatore tranquillo e lascia che la cultura di questi luoghi lo aiutino ad ampliare la sua comprensione dell'umanità in generale, sebbene mantenga comunque un proprio codice morale. I paesi che di volta in volta Kino visita sono terre straniere e, nello stesso tempo, rappresentano un sorta di teatro dove hanno luogo sia una serie di riflessioni sulla natura umana che piccoli enigmi filosofici. Kino's Journey si protrebbe quindi definire un mix di riflessione, avventura, slice of life, filosofia e anche un po’ di azione. Inoltre le colline arrotondate e le città rustiche evocano un viaggio attraverso la campagna italiana, o la pastorale faux-europea di Haibane Renmei Questi tre anime non sono gli unici in programma, visto che nuovi viaggi e avventure ci attendono all’orizzonte.