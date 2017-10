Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono diventate nel corso degli anni un fenomeno di massa, un vero e proprio cult del genere fantasy che è riuscito a conquistare il cuore di moltissimi fan da tutto il mondo. Il loro successo è dovuto soprattutto alla serie tv Il Trono di Spade , vincitrice di innumerevoli premi e campione di ascolti. Ma cosa sarebbe successo se i libri di George R. R. Martin avessero avuto unLo youtuber francese Malec ha relizzato una sigla d'apertura con sequenze animate in pieno stile nipponico, che ricordano molto quelle di anime famosi del calibro di Bleach Fairy Tail , e un remix della theme song originale cantato in giapponese. Nel video sono presenti alcuni dei personaggi più rappresentativi della serie, come Jon Snow Il video ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni suin meno di una settimana. Malec è intenzionato a produrre altre sigle in stile anime di serie tv o film famosi. Potete seguire qui il suo profiloper ulteriori aggiornamenti.E voi, di quali altre opere occidentali vorreste vedere una sigla stile anime?