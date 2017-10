Fuyuzora Kogarashi è un ragazzo dotato di poteri spirituali, molto povero e alla continua ricerca di una casa in cui vivere. Un giorno si imbatte in una pensione, chiamata Yuragi-sou e che un tempo era una locanda molto rinomata per le sue sorgenti termali. L'affitto è particolarmente conveniente, poiché la pensione è infestata da un fantasma. Per Kogarashi questo non è un problema, così come non lo sono gli altri inquilini della casa, che son tutte ragazze molto attraenti. Ben presto scopre che a infestare la pensione è lo spirito di una ragazza di 16 anni di nome Yuna. Kogarashi non ha alcuna intenzione di farle del male e finisce per accettare di aiutarla a risolvere i suoi problemi irrisolti, in modo che possa passare alla vita dopo la morte. Una volta compreso che Kogarashi non ha cattive intenzioni con Yuna, gli altri inquilini decidono di rivelare la loro natura soprannaturale, ed è così che per lui inizia una vita tutt'altro che normale!

Il settimanaledi Shueisha , nel 45° numero di quest’anno, ha rivelato che a Chiba ci sarà l'imperdibile evento che prende il nome, nel corso del quale verrà resa nota la lineup delle serie manga pubblicate dalla stessa rivista. L'evento si terrà presso la sala eventinella città di Chiba nel weekend delVerrà riservata particolare attenzione alle serie di punta ma anche a quelle per le quali non è ancora prevista una trasposizione animata.Leche verranno presentate durante il Jump Festa saranno: Boruto: Naruto Next Generations di Ukyo Kodachi Gintama di Hideaki Sorachi Food Wars! Shokugeki no Soma di Yuto Tsukuda Saiki Kusuo no Psi Nan di Shuuichi Asou My Hero Academia di Kouhei Horikoshi One Piece di Eiichiro Oda Black Clover di Hisayuki Tabata di Haruichi Furudate Yuragi-so no Yuna-san di Tadahiro Miura Tokyo Ghoul:re di Sui Ishida The New Prince of Tennis di Takeshi Konomi Blood Blockade Battlefront Back 2 Back di Yasuhiro Nightow Tra questi titoli solo il manga Yuragi-sō no Yūna-san di Miura non ha ancora un adattamento animato o un adattamento già annunciato. Invece, Marvelous ha annunciato lo scorso giovedì che ci sarà unper la TV diYuragi-sō no Yūna-san è stato lanciato su Weekly Shonen Jump nel febbraio 2016 e la serializzazione è ancora in corso in Giappone. In Italia la pubblicazione sarà curata dalla