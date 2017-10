I ghoul, misteriosi esseri che si nutrono di uomini, si aggirano per le vie di Tokyo. Essi vivono la loro vita quotidiana mimetizzandosi tra la gente comune, le loro identità sono un mistero e terrorizzano perennemente i cittadini. Ad Haise Sasaki, membro del CCG, l'istituzione atta a risolvere i casi riguardanti i ghoul, viene affidata una missione particolare.

La compagnia giapponese Marvelous , aprendo un nuovo sito ufficiale , ha di fatto annunciato la produzione della serie animata per Tokyo Ghoul:re , sequel del popolare manga seinen realizzato da Sui Ishida . L'annuncio per ora si limita a dire che il nuovo anime uscirà nel 2018 accompagnando il tutto con un breve promo. Tokyo Ghoul è stato pubblicato dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump della Shueisha, e direttamente seguito da Tokyo Ghoul:re sulla stessa rivista (ora è giunto al 13° volume).Il manga di Tokyo Ghoul è già stato adattato in due serie anime da 12 episodi realizzate dallo studio Pierrot, entrambe arrivate in Italia attraverso i canalianche in versione doppiata. Il manga è invece attualmente pubblicato da