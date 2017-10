tra il 2 e l'8 ottobre 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Prima posizione più che salda perche non viene attaccata da vicino neanche dalle nuove uscite della Dengeki tra cui le più alte risultano ora esseredi cui è partito in questa stagione un nuovo anime.Nelle immediate retrovie ben figurano Knight's & Magic e Oregairu. Più indietro, qualche altro titolo più conosciuto con Netgame no Yome, Re:Zero e Horizon on the Middle of Nowhere.