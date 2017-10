Novità

Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo: partiti in nave per una gita scolastica, Ayukama e compagni si ritrovano bloccati in mare aperto a seguito di un incidente. Come se non bastasse, un feroce assassino si aggira sul relitto e la sua sete di sangue sembra stia “contagiando” anche gli altri passeggeri... Riuscire a mettersi in salvo su una nave capovolta che sta affondando non è un’impresa semplice. Se poi si scopre che l’imbarcazione è infestata dagli zombie, la situazione si fa ancora più disperata! Dall’autore di Erased, un nuovo manga claustrofobico, adrenalinico e ineluttabilmente splatter!

Kei Sanbe Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90