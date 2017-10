Lo scorso mese,ha annunciato che il regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok / What We Do in the Shadows) era in negoziazione con la Warner Bros. in merito al dirigere un adattamento live-action diNulla è ancora certo, anche se hanno iniziato a diffondersi vari rumours a riguardo. IGN ha domandato a Waititi una conferma, alla quale il regista ha scaltramente risposto che potrebbe non dirigere il film ma, se avesse la possibilità di farlo, si affiderebbe ad un cast di teenager asiatici come protagonisti.Il regista rivela adche:"Avere un cast di teenagers asiatici sarebbe il mio modo di farlo e no, non vorrei attori famosi ma preferirei assumere talenti in erba. Eh sì, probabilmente proverei ad essere fedele all’opera originale".La risposta di Waititi apre una nuova luce sulle recenti controversie riguardo al casting di attori americani visti nei recenti film di Death Note Ghost in the Shell . Negli ultimi tempi c’è stata una crescente sensibilizzazione sui social media riguardo al non assumere attori asiatici da parte di Hollywood nei ruoli principali dei film maggior successo, ma tutto ciò potrebbe cambiare se Waititi diventasse il regista diEgli ha inoltre rivelato che pur essendo un amante del film di animazione originale, un suo eventuale adattamento sarebbe basato sul manga , facendo intendere la necessità di adattare tutti i volumi e quindi realizzare una serie di film piuttosto che uno solo.Ma non è mai detta l’ultima parola con. Laè stata per anni interessata a realizzare un adattamento sin dal 2002, ma non hanno mai portato avanti nulla. Waititi sembra entusiasta riguardo al film, ma attualmente sta promuovendo l’imminente uscita di Thor: Ragnarok ed in primavera girerà un film "dramedy" (drammatico/comico) sulla seconda guerra mondiale.