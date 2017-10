Trama: Le vicende di Delta si collocano nell'anno 2067, otto anni dopo le vicende di Macross Frontier, su un pianeta ai confini della galassia sotto la minaccia di una non meglio identificata "Sindrome". Qui avviene l'incontro tra Freyja Wion, una ragazza del pianeta Windermerian fuggita di casa sperando di poter unirsi al gruppo delle Walküre, dive che cercano di contrastare la Sindrome attraverso le loro canzoni, e Hayate Immelmann, un ragazzo che viaggia di pianeta in pianeta...

Durante un evento dedicato al fortunato franchise opera di Kawamori-sensei, tenutosi nel centro commerciale Lazona Kawasaki Plaza lo scorso 9 ottobre, sono trapelate varie informazioni riguardanti il prossimo lungometraggio diIl film si intitolerà Gekijyo-ban Macross Delta: Gekijyo no Walküre (Macross Delta:Walkure in Passion) e uscirà nelle sale giapponesi il 9 febbraio 2018. Shoji Kawamori ha confermato che non si tratterà né di un sequel né di uno spin-off, ma di un film riassuntivo dei 26 episodi della serie televisiva. Il film conterrà nuove scene e quelle vecchie verranno migliorate per essere portate al meglio sul grande schermo. Oltre a questo, come per tutti i film della serie Macross, vi sarà qualche piccolo cambiamento alla trama.Inoltre è stato confermato che le cinque doppiatrici delle protagoniste registreranno un nuovo brano in esclusiva per il film. Kawamori durante l'evento ha detto: "Sto disegnando lo storyboard per una scena usando il nuovo brano musicale, penso verrà fuori qualcosa di bello".Macross Delta è la quarta serie legata all'ultatrentennale franchise ed è andata per la prima volta in onda in Giappone dal 3 aprile al 25 settembre 2016.