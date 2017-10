Dettagli tecnici (Blu-ray):

Dettagli tecnici (DVD):

Trama (dal sito Dynit): È passato un anno da quando Makise è partita per gli Stati Uniti e, nonostante siano tornati alla linea temporale dello Steins;Gate, Okabe continua ad avere ricordi di ciò che è successo nelle linee Alfa e Beta… Un giorno, senza alcun preavviso, il nostro scienziato pazzo svanisce nel nulla... Sarà stato proprio il suo grande potere, ovvero il reading steiner, a cancellarlo dalla presente realtà?! Non temete amici, lo scoprirete presto! Il laboratorio di Gadget Futuristici e i suoi membri stanno per tornare! Ah, ah, ah, ah!

26,99 euro

22,49 euro)

Quella terra era abitata da draghi… I miti narrano di antichi patti stipulati tra draghi e umani, patti per cui i draghi si impegnano a proteggere gli umani e questi, a loro volta, proteggono i draghi.

La storia si svolge nel Paese dei Draghi, in cui la nostra protagonista Nonoko è nominata dentista di draghi, professione che comporta la protezione del drago, nume tutelare della nazione, dai mushi della carie, creature che causano la corrosione dei denti dei draghi.

Un giorno, mentre le ostilità con la nazione confinante si inaspriscono, Nonoko trova un giovane soldato appartenente alla nazione nemica privo di sensi su uno dei denti. Il suo nome è Bernand ed è stato fatto tornare in vita dal drago come Rinato, un fenomeno misterioso che si dice preceda sempre una grande catastrofe.

17,99 euro

12,99 euro)

Di seguito le foto di entrambe le confezioni home video blu ray ad opera del nostro utente Maddux Donner

Il mese di settembre ha visto l'uscita sul mercato home video italiano della first press di Steins;Gate The Movie: Load Region of Déjà Vu , pubblicata da Dynit. In contemporanea, l'editore emiliano ha pubblicato anche la first press di The Dragon Dentist, miniserie in due episodi prodotta da Hideaki Anno e animata dallo studio Khara ( Rebuild of Evangelion ).