In un lontano futuro, nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detti anche Gems (pietre preziosae). I 28 Houseki devono combattere contro i Tsukijin (popoli della Luna) che vogliono attaccarli e trasformarli in ornamenti. Per contrastare questa minaccia, a ciascun Houseki viene assegnato un ruolo preciso come guerriero, medico e così via. Seguiamo le avventure di Phos, un Houseki a cui non è stato affibbiato alcun incarico, benché desideri diventare una combattente. Tutto ha inizio quando il gestore dei gioielli preziosi, Kongo, chiede a Phos di lavorare di tenere un registro-giornale.