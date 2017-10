20 ottobre

20 milioni di yen

dicembre 2018

Quando Jackie O’Wisp, di 10 anni, sogna s’imbatte nelle persone più strane possibili. Scoprirà presto che quelle persone sono in realtà dei fantasmi erranti ancora attaccati al nostro mondo e quindi impossibilitati nel lasciarlo per raggiungere l’aldilà. Quando dorme si trasforma nel alter ego, Halloween Pajama, ed aiuta così i fantasmi ad andare oltre. Jackie O’Wisp imparerà che esiste anche il diavolo in questo mondo onirico, un diavolo che dovrà affrontare. Ma sarà capace di batterlo?

Il regista Yasuhiro Irie Scorching Ping Pong Girls ) ha svelato la sua intenzione di lanciare una campagnail prossimoper creare un adattamento animato di 20 minuti per il suo manga:. L’anime previsto si chiama “” ed è basato sul titolo di un capitolo del manga, disponibile in Kindle ed in PDF in inglese.L’obiettivo è quello di raggiungere(circa 151 mila euro). L’anime sarà un musical nel quale i personaggi canteranno; è attesa la conclusione della sua produzione entroChi donerà per la campagna potrà ricevere (in base a quanto si dona): un messaggio di ringraziamento, la possibilità di vedere l’anime in streaming, un abbonamento ad una rivista esclusiva a loro, la colonna sonora in versione digitale, il manga in giapponese-inglese-italiano, il download del Kindle dello sketch book del manga, il proprio nome nei titoli di coda, dettagli dell’anime (sfondi, fotografie, sceneggiature, key frames e in-betweens), una copia dell’anime su DVD, busta con un’illustrazione di Irie, shikishi autografato, T-shirt con illustrazione originale, invito per il primo giorno dei lavori con la produzione a Tokyo, visione privata dell’anime, invito alla festa per la fine della produzione, la possibilità di apparire nell’anime per 10 scene, possibilità di essere uno dei protagonisti principali. La campagna include inoltre dei premi esclusive qualora compagnie vorranno contribuire alla campagna.Irie ha già gestito con successo una campagna Kickstarter da marzo ad aprile per tradurre il suo manga in inglese. Ecco la trama del manga direttamente dalla campagna:Irie ha pubblicato il manga nel 2013 ed al momento ha disegnato più di 400 tavole. Di seguito alcuni video promozionali e doppiati da lui pubblicati nel suo canale YouTube dal 2014