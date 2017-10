Dopo In questo angolo di mondo , la rassegna anime cinematografica anime dicontinua con La Forma della Voce , che approderà nelle sale nostrane ilOggi vogliamo segnalarvi due belle iniziative legate a questo evento di due giorni.Riportiamo dalla pagina Facebook di Dynit:

"Cari amici,

viste le numerose richieste pervenute e la tematica del film, siamo felici di annunciarvi due iniziative speciali ideate in occasione dell’uscita de “La Forma della Voce”. Nei giorni di programmazione (24 e 25 ottobre) gli spettatori che lo desidereranno potranno infatti scaricare e utilizzare la App gratuita MovieReading sia sugli smartphone Apple sia sugli smartphone Android attraverso i rispettivi market. La App permetterà infatti di visualizzare i sottotitoli con il proprio Smartphone durante la proiezione.

Inoltre tutte le sale avranno la possibilità di organizzare ‘on demand’ proiezioni aggiuntive dotate di sottotitoli per non udenti dal 26 ottobre in poi.

Ricordiamo infatti che La forma della Voce, il coraggioso e poetico lungometraggio di una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada, racconta con enorme delicatezza le difficoltà di Shoko Nishimiya, una ragazzina sorda, vittima del bullismo del suo compagno Shoya, anche lui in seguito preda dei suoi compagni di scuola."





Vi ricordiamo poi il nostro coupon da stampare per avere uno sconto sul prezzo del biglietto.





i permetterà di avere in sala Federico Campaiola

Federico per l'occasione ci ha regalato anche un saluto video

Avete poi mai pensato di voler assistere alla proiezione di un film, assieme ai nostri doppiatori? "Al cinema con..." v, doppiatore di Shōya Ishida in "La Forma della Voce" (già noto anche per aver doppiato Kiyoshi Fujino in "Prison School", di Charlie Heaton in "Stranger Things" e Nat Wolff in "Città di carta").L'appuntamento organizzato da un amico di Animeclick, Ettore Fiore, si svolgerà a Roma, per la proiezione delE dopo la proiezione del film, ci si sposterà fuori dal cinema per chiacchierare con il nostro ospite e fare qualsivoglia domanda a tema o che riguardi il doppiaggio in generale!Qui trovate l'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1213434368800517/