Nel ruolo dei protagonisti vedremo Chinen Yuri nel ruolo di Kaoru, Taishi "Prison School" Nakagawa in quelli di Sentaro, e Nana Komatsu per il personaggio di Ritsuko.

È una storia che si fonda sull'amore, sull'amicizia e sulla musica: una storia di due ragazzi, l'uno candido e l'altro riottoso, che diventano grandi sullo sfondo di una cittadina di provincia della Prefettura di Nagasaki dei tardi anni sessanta. È l'estate del 1966 e Kaoru si trasferisce da Yokosuka, iscrivendosi al liceo locale. A causa del lavoro del padre, la sua famiglia continua a spostarsi di città in città, in un ciclo tristemente ripetitivo; per Kaoru la scuola è soltanto un luogo che gli è ostile e difficile... doversi adattare ogni volta senza riuscirci, essere perennemente l'escluso, sopportare tutto in ogni nuovo istituto. Finché durante l'ennesimo primo giorno di scuola Kaoru incontra dapprima Ritsuko, cui si avvicina, e poi il problematico Sentaro, e inizia per lui un nuovo capitolo di vita, di cui la musica jazz sarà vero filo conduttore.

A causa di un incidente accaduto nel passato, in cui è stata coinvolta un'amica e il rapporto con i propri genitori, Aki si è "disconnessa" dalle persone e dal mondo e ha smesso di comunicare con le parole. Per cercare di cambiare, inizia a lavorare part-time presso un Karaoke.

Teaser Trailer Quella fu la prima volta che mi innamorai: la prima volta che incontrai "Leopard-kun" il tempo si fermò, non riuscivo a respirare, i miei battiti cominciarono a diventare più rumorosi e non potevo più distogliere i miei occhi da lui. Anche se Leopard-kun mi disse che voleva stare con me, io non ci potevo credere, perché era un ragazzo che aveva baciato senza peso molte ragazze prima di allora. Questo amore presentava molte difficoltà, era dolce ma allo stesso tempo pieno di dolore, ma ciò nonostante non potevo mettere a freno i miei sentimenti nei suoi confronti. Mi dispiace ammetterlo, mi sono innamorata della “bestia”. Questo è il mio primo amore.”

Principal - drammatico, scolastico, sentimentale - film (3 marzo 2018)



Shima, non riesce ad integrarsi nella sua nuova scuola superiore tutta al femminile, inoltre non riesce ad andare d’accordo con il nuovo-terzo marito della madre, così viene deciso di allontanarla da Tokyo, per mandarla a vivere con il suo padre biologico a Sapporo. La ragazza non conosce l’uomo, non lo vede da ben 10 anni, tutto ciò che sa è che egli fa il traduttore-sceneggiatore. Grazie ad un cane labrador, che ama fuggire nel giardino del padre, la protagonista conosce due ragazzi Wao e Gen. Ma eccoci punto a capo: voleva tanto evitare di essere emarginata, ma a causa dell’amicizia creatasi con i due ragazzi, verrà invidiata, odiata ed esclusa da tutte le ragazze anche nella nuova scuola. Almeno forse stavolta, l’amarezza dell’esclusione, verrà addolcita dall’amore, emozione che Shima non ha mai provato prima d’ora.

La storia segue la vita di Oriyama Karin, una liceale ricca e viziata. La principessina, al compimento dei suoi 16 anni, viene spinta dai genitori a sposare il bel diciottenne capitano della squadra di calcio del liceo nonché idolo delle ragazze, per via di una promessa fatta con i genitori di lui. Karin all'inizio è riottosa ma poi cede al fascino del giovane e accetta, pensando che per loro sarà tutto facile visto che sono ricchi... Ma, sorpresa, il nido che i loro genitori hanno preparato è la catapecchia da cui sono partiti per fare fortuna, e come se non bastasse vivere nel tugurio, il matrimonio deve restare un segreto..



Sette studenti si trasferiscono all'improvviso presso la misteriosa scuola d'élite "Tanebi Gakuen" fondata da Noboru Takizawa, un tempo soprannominato "lo scoppiettante studente trasferito." Fatalità, tutti e sette si chiamano "Kakeru." S'infiltrano così nella problematica scuola con la missione segreta di migliorarla dall'interno.

Quella di Netflix è una storia "sequel" ambientata diversi anni dopo il manga originale, in quanto vede il protagonista di quest'ultimo divenuto ormai preside della scuola che ha tanto voluto diventare diversa.

Per cercare di risolvere il problema del basso tasso di natalità del Paese, il governo nipponico ha istituito l'Otona Koukou (Liceo per adulti), in cui vengono automaticamente e forzatamente iscritti tutti gli adulti di oltre trent'anni d'età e tuttavia ancora privi di esperienze sessuali.

Hideto Arakawa è un uomo single di trent'anni: fisicamente attraente, si è laureato in una prestigiosa università e lavora in una banca, dove ha anche ricevuto apprezzamenti per il suo operato. Ma non ha mai fatto sesso. Un giorno riceve la "chiamata al liceo" da parte del governo.



Nanase gestisce un banco dei pegni a Kabukicho, nel quartiere di Shinjuku a Tokyo; è un perito di incredibile capacità, in grado di distinguere ogni falso dall'originale. Nel suo negozio arrivano oggetti di qualunque genere: con ogni cliente egli fa una stima dei preziosi che gli vengono consegnati, e cerca di fornire una soluzione alle loro preoccupazioni.