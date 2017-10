Shigeo Kageyama (detto "Mob") è un bambino con delle particolari abilità psichiche: sin da quando è piccolo è capace di piegare cucchiai e far levitare oggetti con la forza della mente, ma a poco a poco smette di usare le sue capacità in pubblico a causa delle attenzioni negative che riceve. L'unica cosa che vuole adesso, è diventare amico di una sua compagna di classe, Tsubomi. Grazie al suo mentore (che non ha poteri psichici), continua la sua vita quotidiana, cercando di realizzare il suo proposito.

Dopo la prima serie animata del 2016 e le rassicurazioni dellosull'arrivo della seconda, per il manga giungerà presto anche un adattamento in versione live action.La serie farà il suo debutto nel gennaio 2018 grazie ad una collaborazione tra, con il giovane attore Tatsuomi Hamada nei panni del protagonista Mob.In Giappone il drama sarà trasmesso da TV Tokyo nello slot denominato "MokuDora 25" letteralmente dedicato ai drama del giovedì notte tra le ore 1:00-1:30 ovvero, in concreto, le prime ore del mattino del venerdì. Kōichi Sakamoto , che sta già lavorando con l'attore Hamada in Ultraman Geed , avrà l'incarico della regia del drama, mentre Fuminori Kobayashi ne sarà il produttore.Ricordiamo che l'opera originale dell'autore ONE ( One-Punch Man ) ha fatto il suo debutto nel 2012 su Ura Sunday, quindi nell'app MangaOne dinel 2014, prima dell'arrivo effettivo sulla carta stampata.