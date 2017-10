una vasta selezione di volumi gentilmente offerti dagli editori manga

Trama: La protagonista del manga è Emi, una ragazza che possiede una matita in grado di esaudire ogni desiderio. Rimasta coinvolta nella rapina a un negozio, la ragazza temendo per la sua vita evoca un "eroe che possa salvare il mondo" e in risposta appaiono ben quattro eroi capaci di cambiare il futuro del mondo.



Il manga, co-creato dalla Tatsunoko Production, riunisce alcuni dei più celebri eroi dello studio: Tekkaman, Gatchaman, Hurricane Polymar e Kyashan.

Trama: Kokonotsu, figlio di un venditore di dagashi (snack preconfezionati nipponici), un giorno incontra una bella ragazza misteriosa. Umaibo, Butaman, ramune... Mentre lei parla con entusiasmo di tutti questi dagashi, ha inizio la strana e sfiziosa estate di un villaggio di campagna.

Trama: La storia del piccolo Ren, un ragazzino orfano la cui vita viene cambia nel momento in cui la geniale quanto bizzarra Haruko decide di adottarlo. Il vero stravolgimento però arriva con il “fratellone” Haru, che con sudore e fatica insegna tante cose al piccolo selvaggio, anche e soprattutto la gentilezza e il calore che una famiglia può dare. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa e anche se il destino intralcia i loro piani, riescono a iniziare la loro fraterna convivenza. Ma in realtà, per Ren, Haru rappresenta molto di più di un fratello maggiore e lo stesso Haru sembra trovare con lui una sua dimensione.

Trama: Nel pieno dell’Era Meiji Seiji Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: la corsa all’oro. È questa a portarlo in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Come vi abbiamo già comunicato , anche quest'anno AnimeClick.it avrà uno stand a, ed anche quest'anno - tra le altre cose - non mancheranno giochi a premi a cui potrete partecipare tutti (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri immancabili gadgets, vi saràdurante quest'anno. A questi, se ne aggiungono altri messi in palio per l'occasione.Vi proponiamo in questa notizia un elenco di numeri uno gentilmente offerti da; per un totale di 50 volumi.vol1 (10 copie)di(disegni),(storia) e(soggetti originali)vol1 (30 copie)divol1 (5 copie)divol1 (5 copie)diVenite a trovarci e buona fortuna!