Mio Yūki: Sumire Hanano, ragazza che si innamorerà di Taichi a prima vista, ed entrerà per questa ragione nel club di karuta;

Hayato Sano: Akihiro Tsukuba, nuovo membro del club di karuta club

Kaya Kiyohara: Iori Wagatsuma, personaggio rivale di Chihaya creato appositamente per il film, detentrice attuale del titolo di semi-regina

Kento Kaku: Hisashi Suō, attuale Meijin, uno dei più forti giocatori esistenti.

Chihaya ha un sogno. Quello di veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato su se stessi. Arata è infatti un giocatore esperto di Karuta (un gioco di carte tradizionale basato sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita, se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo!

Nao Kogure, una ragazza semplice e ordinaria, viene chiamata in disparte da Taira Onise, un ragazzo dall'aspetto inquietante. La ragazza resta di sasso quando lui le chiede: "Ti prego, esci con me prima di sposarmi!". Nao è troppo shoccata e terrorizzata per rifiutare... lui ha i capelli rossi e occhi penetranti, dall'aspetto sembra un teppista, per quanto in verità il ragazzo sia estremamente gentile con le persone nonché bravo in cucina.

Nao cerca così di conoscerlo meglio; come andrà a finire questa strana storia?

Full Trailer by Netflix

Sette studenti si trasferiscono all'improvviso presso la misteriosa scuola d'élite "Tanebi Gakuen" fondata da Noboru Takizawa, un tempo soprannominato "lo scoppiettante studente trasferito." Fatalità, tutti e sette si chiamano "Kakeru." S'infiltrano così nella problematica scuola con la missione segreta di migliorarla dall'interno.

Quella di Netflix è una storia "sequel" ambientata diversi anni dopo il manga originale, in quanto vede il protagonista di quest'ultimo divenuto ormai preside della scuola che ha tanto voluto diventare diversa.

Full Trailer

La storia è ambientata dopo la Restaurazione Meiji a Otsu, nella prefettura di Shiga, in Giappone.

Il serpentone Orochi serba un enorme potere, ed ogni 300 anni la belva si risveglia arrecando danni e disastri. I tre figli della famiglia Kumo, Tenka, Soramaru, e Chutaro, cercano di bloccare il potere di Orochi.

Nello stesso tempo il gruppo di forze speciali degli Yamainu cerca di sigillarne i poteri per riportare la pace nel Giappone, mentre il gruppo di ninja Anyaku del clan Fuma mira invece a impadronirsene per rovesciare il governo.



Full Trailer In un certo parco si trova un uomo misterioso, dagli occhi rossi e vestito di nero, dove le persone possono rivolgersi a lui per uccidere qualcuno. I suoi omicidi non sono mai attribuiti a lui poiché non commette azioni che facciano sembrare le vittime ammazzate. Difatti, la sua arma è nel potere della suggestione e dell'organizzazione degli eventi. Il protagonista accetta tutte le richieste che gli arrivano.





In questo nuovo promo abbiamo la possibilità di ascoltare per la prima volta la theme song del film "Kimi no Soba ni Iru yo" (I'm By Your Side) cantata da Misia:



Fullmetal Alchemist ~ Trailer sub Eng

Ambientato nel continente di Amestris, un mondo molto simile all’Europa di inizio 900 in cui è naturale la presenza dell’Alchimia, pratica esoterica a metà strada tra scienza e magia in grado di modificare lo stato della materia, Fullmetal Alchemist racconta la storia di due giovani fratelli, Edward e Alphonse Elric che, nel tentativo di resuscitare la propria madre, decidono di infrangere il più grande tabù delle scienze alchemiche: la trasmutazione umana. L’esperimento è l’inizio di una orribile tragedia: la donna non torna in vita, Ed perde la gamba sinistra, Al l’intero corpo, riuscendo a rimanere in questo mondo grazie alla grande abilità del fratello, che lega la sua anima a un’armatura vuota, sacrificando però il suo braccio destro. Mutilati nel corpo ma saldi nello spirito, i due fratelli decidono quindi di mettersi in viaggio alla ricerca della Pietra Filosofale, leggendario artefatto in grado di amplificare le pratiche alchemiche e forse di restituire loro i corpi originari. Edward entrerà a far parte di un’associazione militare alle dirette dipendenze dell’esercito di Amestris, gli Alchimisti di Stato, assumendo il soprannome di Alchimista d'Acciaio...

Con la stagione autunnale appena partita, eccoci a fare un po' di ordine, raccogliendo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.Dopo la conferma del terzo film dedicato al manga sul karuta di Yuki Suetsugu, ne apprendiamo ora anche il titolo,(conclusione), nonché dettagli circa il cast. Il film uscirà nel 2018, con le riprese iniziate da poco in primavera ed il medesimo cast di attori principali che già avevamo conosciuto nei precedenti due film, ed in più: Shō Hirano del gruppo idol Mr. King dei Johnny's Jr. sarà Taiga Onise, mentre Yūna Taira (ReLIFE, Sagrada Reset) sarà Nao Kogure. Alla regia e sceneggiatura vedremo Koji Shintoku e Junpei Yamaoka, già insieme per il film di Peach Girl Il manga ha da poco fatto il suo debutto in Italia perNel nuovissimo trailer del drama cherenderà disponibile in 190 Paesi dal prossimo 10 novembre, udiamo la theme "Kangaeru na, Moero!!" (Non pensare, brucia!!) cantata dalla band Johnny's West, i cui componenti sono i protagonisti stessi del drama.: Il nuovo trailer del lungometraggio live disvela una presenza a sorpresa nel cast, la guest star d'eccezione Noriyuki Higashiyama (Eight Ranger) nei panni di Iwakura.Per le character visual complete dell'ampio cast di "bellocci" arruolati per il film vi lasciamo a questa nostra precedente news , oppure di visionare direttamente la scheda del film nel nostro database.