Teaser annuncio

Siamo a New York negli anni '80. La natura ha dotato Ash Lynx di una terribile bellezza, che è diventato, crescendo, un freddo e spietato assassino. Fuggito di casa da bambino, è stato adottato e allevato come erede, scagnozzo e giocattolino sessuale del "padre" Dino Golzine, il signore dei crimini dei Corsican della East Coast.

All'età ribelle di 17 anni, Ash rinuncia al regno di potere e ricchezze del diavolo che l'ha cresciuto, preferendo attenersi ad un codice 'morale' che sente più suo, in un piccolo ma fedele gruppo di criminali di strada. Il padre non intende lasciarlo andare, tuttavia; non quando l'orribile segreto che ha condotto il fratello maggiore di Ash ad impazzire in Vietnam arriva a cadere tra le sue insaziabili mani.

E' proprio questo il momento che Eiji Okamura, un giovane fotografo nipponico di buon cuore, sceglie per arrivare a New York, in cui fa la conoscenza di Ash. e cadere poi con lui nel sanguinoso vortice di orgoglio, lussuria, avidità e ira scatenato dall'enigma dal nome in codice Banana Fish.

Un sito web apparso a mezzanotte ha annunciato il via libera del prossimo adattamento animato del mangadi Akimi Yoshida : la serie fa parte dei progetti legati al 40° anniversario dal debutto della Yoshida come mangaka, e andrà in onda nel 2018 nello slot tardo-serale di NoitaminA di Fuji TV dedicato agli anime.: Il capolavoro manga finalmente adattato per il piccolo schermo: Akimi Yoshida (Our Little Sister): Hiroko Utsumi ( Free !): Hiroshi Seko ( Inuyashiki : Akemi Hayashi ( Doukyusei -Compagni di classe -) Hiroko Utsumi (Free!) dirigerà la serie presso lo Studio MAPPA , mentre Hiroshi Seko (Ajin, Mob Psycho 100, Inuyashiki Last Hero) si occuperà di stendere la sceneggiatura e Akemi Hayashi (Fruits Basket, Peacemaker, Doukyusei -Compagni di classe-) del character design.Il manga originale è stato pubblicato danella rivista Bessatsu Shōjo Comic dal 1985 al 1994, raccogliendolo infine in 19 tankobon, un volume extra dedicato ad una side-story.E' la prima volta che l'opera viene trasposta in animazione, pur avendo già ispirato diversi adattamenti teatrali.Ricordiamo che l'altra celebre opera della Yoshida, Umimachi Diary, è divenuta un film dal vivo diretto da Hirokazu Kore-eda (Nobody Knows, Air Doll) e licenziato poi oltreoceano con il titolo Our Little Sister. Con il medesimo nome è giunto in Italia il manga pubblicato da, mentre Banana Fish è edito daQuanto ai festeggiamenti per la Yoshida,ha in procinto di pubblicare anche un tomo speciale, il Mangakahon special Yoshida Akimi Hon book, che uscirà il prossimo 25 dicembre, per celebrare quest'importante data per la carriera dell'autrice.