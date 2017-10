Il sito ufficiale del filmha annunciato che l'opera sarà trasmessa inin tutto il mondo, compresi USA ed. Lo stesso sito ha sottolineato che sarà, ad oggi, il film giapponese (live action o di animazione) che debutterà nel maggior numero di stati.Nel sito sono presenti anchedi alcuni personaggi: il primo riguarda Edward, Alphonse e Winry - "coloro che credono nel legame dei fratelli"; il secondo video presenta gli Homunculus - " coloro che distruggerebbero il legame dei fratelli", mentre il terzo mostra gli Alchimisti di Stato - "coloro che proteggono il legame dei fratelli", ognuno dei quali ci dà un assaggio della colonna sonora di Misia, "Kimi no Soba ni Iru yo" (I'm by your side).Il film ha fatto il suo debutto in Giappone durante l'apertura al Tokyo International Film Festival lo scorso mercoledì ine sarà proiettato su oltre quattrocento maxischermi nel Sol Levante.Tra gli attori protagonisti compaiono Riousuke Yamada ( membro di Hey! Say! JUMP e interprete di Nagisa nel live-action di Assassination Classroom ) nei panni di, Atomu Mizuishi ( Garo - Makai no Hana , seconda stagione di Prince of Tennis) come, Tsubasa Honda (live-action di Blue Spring Ride ) come, e Dean Fujioka (live-action di Happy Marriage!?) che sarà. Altri membri del cast sono:Fumiyo Kohinata come General HakuroRyuta Sato come Maes HughesMisako Renbutsu come Riza HawkeyeNatsuna come Maria RossNatsuki Harada come Gracia HughesYo Oizumi come Shou TuckerJun Kunimura come Doctor MarcoYasuko Matsuyuki come LustKanata Hongou come EnvyShinji Uchiyama come GluttonyKenjiro Ishimaru come Father CornelloIl film racconterà la storia originale per intero con la differenza che Ed, che nel manga ha 15 anni, sarà invece ventenne.Fonte: AimeNewsNetwork