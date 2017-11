Novità

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile... soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa! Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l'autrice del già celebre Good Ending!

Kei Sasuga

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50