Già sapevamo del ritorno in campo dileggendario co-fondatore dello Studio Ghibli , ma ora ne sappiamo ancora di più: quindi non soltanto il Maestro, dopo aver annunciato il ritiro dal mondo dell'animazione, è già tornato sui suoi passi per un nuovo progetto.Ora infatti, addirittura arriviamo a conoscere il titolo del suo prossimo e nuovissimo lungometraggio animato.Si tratterà di un adattamento del romanzo best-seller del 1937 intitolato(Qual è il vostro modo di vivere?), scritto dal romanziere nonché giornalista Genzaburou Yoshino.La realizzazione del film dovrebbe richiedere tra i tre e i quattro anni.Quanto al romanzo, esso ha già goduto anche di una versione manga di Shoichi Haga, edita in un volume uscito in Giappone lo scorso 28 agosto, per una tiratura di 200'000 copie.Ricordiamo che Toshio Suzuki , produttore di moltissimi film targati Ghibli e altro co-fondatore del medesimo studio, ha rivelato il motivo che ha spinto Miyazaki a scendere di nuovo in campo.Durante una puntata dello show televisivo Nichiyo Bijutsukan infatti andato in onda sull'emittente NHK lo scorso 8 ottobre, Suzuki ha affermato:Questa dichiarazione è molto sorprendente, soprattutto alla luce del fatto che, nonostante Miyazaki sia famoso per aver girato molti lungometraggi dedicati alle famiglie, il regista dellonon sia mai stato un padre esemplare, e non ha mai avuto un rapporto idilliaco con suo figlio Goro Miyazaki Tuttavia, pur sapendo assai poco del nipote, è ormai certo che ha funto da leva per fornire nuova ispirazione al celebre nonno. E questo, molto facilmente, sarà un fatto tramandato ai posteri.