In diretta davi riportiamo le novità manga annunciate in anteprima nella conferenzaprevista per le ore 13:00.Come sempre, potete cliccare sui vari link per accedere alle relative schede del nostro database ed attingere così ad ulteriori info, dettagli ed immagini.Restiamo in attesa di possibili informazioni aggiuntive dagli inviati di AnimeClick.it sul posto, che riporteremo direttamente a fondo notizia.I mostri più terrificanti sono quelli che albergano nell'animo umano. E quando un desiderio è terribile e intenso, può diventare un demone, scatenando una lotta senza quartiere tra passioni e ambizioni fuori controllo!Un intrigante shonen manga soprannaturale in cui mistero e azione si rincorrono tra creature spaventose.In una Tokyo futuristica e in grave crisi energetica, è stata messa a punto la rivoluzionaria tecnologia dei "Mystickers", adesivi in grado di produrre energia. Applicarli agli esseri umani è pericolosissimo e vietato, ma, forse, è questa la nuova frontiera dell'avventura...Una riedizione nuova fiammante per un'avvincente storia di amicizia firmata da Seishi Kishimoto, talentuoso fratello dell'autore di Naruto!Il ritorno delle rocambolesche vicissitudini di Rea e Furuya, alle prese con i guai di una resurrezione non programmata e con gli inaspettati risvolti di una vita da zombie...Secondo round per le vicende sentimentali di Michiko e Kurosawa, ormai diventati una vera coppia. Riuscirà questo legame appena nato a superare tutte le insidie che la vita a due riserva?L'attesissimo e imperdibile sequel del josei di culto di Aya "Lovely Complex" Nakahara!I vampiri vivono in mezzo agli umani. Un'esistenza nascosta a tutti, che permette a queste creature di mescolarsi tra la gente comune, sotto il vigile controllo di un'organizzazione segreta che contrasta eventuali crimini commessi dai vampiri. Ed è proprio nell'esercizio di questa funzione di sorveglianza che il mezzosangue Anzai incontra la studentessa Tsukasa, instaurando con lei un legame che metterà alla prova l'istinto del ragazzo, facendolo scontrare con i suoi sentimenti...Un intenso racconto sentimentale dal sapore soprannaturale.Per i nostalgici delle pazze avventure di Korosensei e dei suoi alunni, in arrivo l'imperdibile character book con tutto quello che c'è da sapere sul mondo del professore alieno più amato dei manga!Lo strepitoso illustration character book della serie hit di Yusei Matsui, ricchissimo di curiosità, informazioni, fumetti e spettacolari illustrazioni!In aggiornamento...