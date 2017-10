2 novembre

Pubblicato in Italia daracconta la storia di Izuku Midoriya, nato senza particolari capacità in un mondo in cui essere supereroi è la normalità. Il povero ragazzo dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità...Dieci i volumi finora editi dall'editore perugino, con il prossimo in programma per il, stesso giorno in cui sarà disponibile in patria il sedicesimo tankobon.Dal manga è tratta la serie animata in due stagioni prodotta dae trasmessa in streaming anche in Italia su VVVVID , sottotitolata in Italiano, con una terza stagione attualmente in produzione