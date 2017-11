Nel corso della trentesima edizione del Tokyo International Film Festival tenutasi lo scorso venerdì, il regista Colorful ) ha voluto condividere con il pubblico alcune informazioni riguardanti la sua nuova opera, definita dall'autore come. In precedenza Hara si era presentato ad una conferenza indossando una maglietta raffigurante un gatto il quale, ha affermato il regista, sarà uno dei personaggi presenti nel suo prossimo film.Inoltre, nella stessa occasione è stata svelata una visual del suo nuovo progetto.Hara ha rivelato che le vicende le quali ruoteranno attorno alla protagonista saranno ambientate in un altro mondo e che questa sarà anche la sua prima opera fantasy. Il regista ha poi aggiunto di stare attualmente lavorando sullo storyboard e sulle animazioni. Nelle migliori delle ipotesi,Hara è diventato famoso per aver diretto la serie tv Crayon Shin-chan e in seguito i film Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Appare! Sengoku Daikassen e Un'estate con Coo. Nel corso della sua carriera ha vinto i premi della giuria e del pubblico all'Annecy 2011 per merito del suo film Colorful, il premio d'oro al Tokyo Anime Award Festival 2015 e il premio Tsumugi durante l'Asiagraph 2015.L'ultimo progetto di Hara, Miss Hokusai, è uscito nelle sale giapponesi nel marzo del 2015, vincendo il premio della giuria all'Annecy dello stesso anno.