Satoru Fujinuma è un ventinovenne mangaka fallito, che non riesce ad esprimere la sua arte come vorrebbe e intanto lavora come fattorino per la consegna a domicilio di una pizzeria di Tokyo. In passato, a seguito ad un misterioso accadimento, ha ottenuto il talento soprannaturale di vedere in flash i momenti precedenti alla morte delle persone, cerca quindi di evitare tali morti ove possibile. Tuttavia un grave accadimento sconvolgerà la sua vita, Satoru dovrà discolparsi di un grave delitto, che non ha commesso. Sarà sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, quando nella sua città d'origine (in Hokkaido) imperversava un pedofilo serial killer... è tutto collegato? La suspense sarà al centro dell'intrigo...

Boku dake ga inai machi ~ Trailer (film)

Dopo l'annuncio, è tempo di fatti concreti. Ed ecco che quindiha ufficializzato la data di rilascio della versione drama del manga Boku Dake ga inai machi di Kei Sanbe , meglio noto da noi con il titolo, reso celebre dalla omonima serie animata.La serie live action farà il suo debutto ilin Giappone, poco più avanti invece in altri 190 Paesi; ne vediamo qui la prima key visual.Ricordiamo che questo è il secondo adattamento in live action dopo il film uscito nel 2016 con protagonisti Tatsuya Fujiwara Il drama vedrà invece l'attore Yuuki Furukawa , al centro della foto sottostante così come nel poster, nel ruolo di Satoru Fujinuma Mio Yuuki (Death Note, Assassination Classroom, As the Gods Will), nel ruolo di Airi Katagiri , e la brava, giovanissima Rinka Kakihara (Close Knit) nei panni di Kayo Hinazuki Nel cast anche:Ten Shimoyama ( shinobi ) sarà il regista mentre Tomomi Okubo si occuperà della sceneggiatura. La Kansai TV si occuperà delle riprese in 4K nell'Hokkaido nella città di Tomakomai, quella originale presente nel manga.Il manga è stato candidato al premio culturale Osamu Tezuka nel 2014 e l'anno scorso al premio annuale Manga Taisho; in Italia è edito perSanbe ha lanciato un manga spin-off dal titolo Boku dake ga Inai Machi Re lo scorso giugno sulla rivista Young Ace, conclusasi a novembre.L'adattamento anime è disponibile in streaming per l'Italia su VVVVID , piattaforma su cui è presente anche il film live-action