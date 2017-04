Uchoten Kazoku 2 e altri annunci Crunchyroll per la primavera 2017

Al terzo anno della scuola media, Kotaro, un ragazzo amante dei libri che aspira a diventare romanziere, si trova nella stessa classe di Akane, una ragazza che pratica atletica leggera e ama correre. Vengono incaricati assieme dell'attrezzatura per il festival sportivo e diventano amici tramite LINE. Come si comporterà Kotaro nei confronti di Akane e dei sentimenti che comincia a provare per lei?



Intorno a loro ci sono Takumi, innamorato di Akane dal primo anno, e Chinatsu, amica di Akane che comincia a interessarsi a Kotaro.



Una rinfrescante storia di amori giovanili ambientata a Kawagoe.



Koujiro Shindo è un negoziatore molto abile che lavora per il Ministero degli Affari Esteri. Quando il suo aereo decolla dall'aeroporto di Haneda, un misterioso e gigantesco cubo appare all'improvviso nel cielo. Ingranditosi rapidamente, ingoia l'aereo con tutti i 252 passeggeri.

Il nome del cubo è "Kado."



Uno strano essere, Yaha-kui zaShunina, esce da Kado e cerca di contattare l'umanità. Shindo, all'interno del cubo, assume il ruolo di mediatore tra Yaha-Kui Zashunina e gli esseri umani.

Nel frattempo, il Governo giapponese invia anche un proprio negoziatore: Saraka Tsukai.

A proposito di The Eccentric Family 2

Yasaburo Shimogamo ha il sangue di una creatura mistica simile a un procione - il tanuki - ma ha l'abilità i trasformarsi in essere umano. Vive una vita spensierata a Kyoto, dove umani, tanuki e tengu coesistono. Yasaburo e la sua famiglia finalmente riescono ad accettare la morte del padre e si riappacificano con umani e tengu. Tuttavia, il figlio dell'insegnante di Yasaburo torna in città dopo un secolo all'estero, creando un mare di problemi per tutte le creature mistiche di Kyoto.

