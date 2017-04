----------------------------------



Il "precettore di corte" è un insegnante speciale, scelto con attenzione allo scopo di istruire il principe, e un titolo dato solo al miglior insegnante della nazione. Heine Wittgenstein è stato chiamato dal regno di Grannzreich ad assumere questo ruolo. Gli è stato ordinato di istruire un candidato meritevole per il trono, ma deve vedersela con quattro principi dalle diverse personalità... tutti fratelli, ovviamente! Riuscirà Heine a gestire questi quattro reali allievi che hanno fatto scappare tutti i precedenti precettori??

Le nostre amiche IDOL sono di ritorno! Diamo uno sguardo a come trascorrono i loro giorni di vacanza e a come interagiscono tra loro in questo corto pieno di comicità!



Un gruppo di ragazze possiede un misterioso potere che permette loro di materializzare i propri pensieri. Vengono rinchiuse in segreto a subire esperimenti, finché una di loro non riesce a scappare. Si chiama Sana e ha il potere di ignorare le leggi della fisica. Quando questa ragazza ostinata ed energica incontra un anziano testardo di nome Zoroku, la vita di quest'ultimo non sarà più la stessa!

Il mio nome è Fukuzou Moguro, ma la gente mi chiama Venditore Ridacchiante. Non sono un venditore qualsiasi. La merce che tratto è l'anima umana.

Hooo-ho-ho-ho...

Tutti in questo mondo, giovani e adulti, maschi e femmine, si sentono soli. Io sono qui per riempire il vuoto nelle loro anime. No, non mi farò pagare nemmeno un centesimo. L'unico compenso di cui ho bisogno è la soddisfazione dei miei clienti. Chissà che tipo di cliente servirò oggi...

Hooo-ho-ho-ho-ho...



Riku Suigin è un giocatore a livello professionale. Riku Rei è la più bella ragazza della scuola e ama anche lei i videogiochi. Rei invia a Suigin un dispositivo per provare un gioco online chiamato "Grave Buster", quando viene rapita. Appena mette mano al dispositivo, Suigin viene risucchiato all'interno del mondo di gioco, dove da 1000 anni dei profanatori di tombe combattono contro i guardiani per la tomba della Dea Madre Bango.

Scopriamo insieme il mondo con gli occhi di Bonobono, una simpatica lontrina, e dei simpatici amichetti del suo habitat! Sarà un viaggio incredibile, fatto di scoperte e tanti perché... esplorando quell'incredibile avventura che è la vita.



Una contorta serie heroic fantasy con un insegnante di magia che odia la magia! La storia si svolge in un mondo dove scienza e magia si sono evolute fianco a fianco. L'Accademia Imperiale di Magia Alzano si trova nella zona sud dell'Impero di Alzano ed è una delle più importanti scuole di magia del mondo, dove gli studenti posso apprendere la più alta forma di magia. Tutti coloro che desiderano impararla sognano di entrare in questa accademia e i suoi studenti e insegnanti sono orgogliosi di far parte dei suoi 400 anni di storia.

Una contorta serie heroic fantasy con un insegnante di magia che odia la magia! La storia si svolge in un mondo dove scienza e magia si sono evolute fianco a fianco. L'Accademia Imperiale di Magia Alzano si trova nella zona sud dell'Impero di Alzano ed è una delle più importanti scuole di magia del mondo, dove gli studenti posso apprendere la più alta forma di magia. Tutti coloro che desiderano impararla sognano di entrare in questa accademia e i suoi studenti e insegnanti sono orgogliosi di far parte dei suoi 400 anni di storia.

Glenn Radars è il nuovo istruttore part-time, incaricato all'improvviso, e comincia a insegnare dicendo ai suoi studenti: "Vi insegnerò cos'è la vera magia". Stanno per iniziare le lezioni senza precedenti di quest'uomo noto come un bastardo buono a nulla.

"Non so come abbandonare un sogno..."

Per seguire lo studente che ammira, Yuta Hoshitani si iscrive alla prestigiosa scuola musicale "Accademia Ayanagi". Supera il test di ammissione lungo un anno e, al secondo anno di scuola, finalmente entra nel dipartimento musicale... ma una nuova prova lo attende!

Come studente del secondo anno, deve partecipare allo spettacolo della cerimonia di diploma diretto da Otori e altri diplomati. Nel programma tradizionale, "Ombre e Luci", vi sono cinque ruoli creati specificamente per allenare gli studenti del secondo anno, così ogni edizione vede la partecipazione di cinque diversi studenti. È un ruolo molto ambito, oltre a una possibilità di esibirsi assieme ai diplomati che tutti ammirano.

Hoshitani e gli altri 25 studenti stanno per partecipare alle audizioni per questi ruoli. La posta in gioco è un biglietto per la gloria!

Attraverso i comunicati ufficiali pubblicati da, riportiamo l'elenco degli annunci di nuovi simulcast arrivati fino a oggi. Altri titoli sono sicuramente in arrivo.Gli episodi saranno disponibili ogni martedì alle 20:35 (orario italiano) dal 4 aprile. sarà disponibile dal 4 aprile il martedì alle 14:55 orario italiano.Gli episodi saranno disponibili ogni domenica alle 17:00 (orario italiano). The Laughing Salesman - Gli episodi saranno disponibili ogni lunedì alle 17:30 (orario italiano) a partire da oggi 3 aprile.Gli episodi saranno disponibili ogni sabato alle 15:30 (orario italiano) a partire dal 1° aprile. proseguirà in streaming per la seconda stagione.Gli episodi saranno disponibili ogni sabato alle 02:00 (orario italiano) a partire dal 1° aprile.Gli episodi saranno disponibili ogni martedì alle 15:30 (orario italiano) a partire dal 4 aprile.La seconda stagione della commedia scolastica musicale Starmyu - High School Star Musical va ad aggiungersi alla proposta primaverile di simulcast di Crunchyroll.Gli episodi saranno disponibili ogni lunedì alle 18:00 a partire da oggi 3 aprile.