Inuyashiki salaryman vs killer, Netflix Reborn, ecco Jotaro Kujo: what's drama new

Sette studenti si trasferiscono all'improvviso presso la misteriosa scuola d'élite "Tanebi Gakuen" fondata da Noboru Takizawa, un tempo soprannominato "lo scoppiettante studente trasferito." Fatalità, tutti e sette si chiamano "Kakeru." S'infiltrano così nella problematica scuola con la missione segreta di migliorarla dall'interno.

Laplace’s Witch - mistero, drammatico, thriller - film (2018) - mistero, drammatico, thriller - film (2018)

Due persone vengono avvelenate a morte da solfuro di idrogeno mentre si trovano alle terme, in due aree del Giappone separate l'una dall'altra. La polizia chiede al professore e geochimico Shusuke Aoe di determinare se le morti sono state causate da una triste coincidenza o se si è trattato di omicidi. Nell'investigare sul caso, Aoe si imbatte in Madoka Uhara, che predice correttamente il successivo verificarsi di un altro fenomeno naturale. La polizia inizia così a sospettare che Madoka sia correlata alle morti, nonché ad un terzo caso frattanto verificatosi.

Inuyashiki ha una famiglia, una moglie e due figli, nessuno dei quali si prende cura di lui. Quando viene a sapere che ha solo tre mesi di vita si rende conto che mancherà solo al suo cane. Poco dopo aver realizzato questo viene ucciso dagli alieni in un atterraggio di fortuna. Egli viene ricostruito da loro come una macchina con un esterno umano. Come cambierà la sua vita ora che lui non è più un umano?

La storia ruota attorno ad un gruppo di amici soddisfatti della propria vita. C'è Tobio, un passivo liceale che ha fatto propria la regola del "non sperarci mai troppo", quindi Maru, calcolatore che ama fare del gossip alle spalle delle persone. Isami è uno studente pacchiano che ama le donne, e di recente si è messo con una ragazza procace; ed infine c'è il senpai Paisen (parola che nello slang significa proprio "senpai") ricco ventenne da tempo diplomatosi dalla scuola.

Il manga racconta la storia di Gen, ragazzo nato e cresciuto ad Asakusa, che aiuta la famiglia a gestire uno strip club. Assieme agli amici Makoto, Jimmy e Mattsun, egli finisce coinvolto in risse ed aiuta a salvaguardare gli affari dei propri familiari. Una notte il padre del giovane gli chiede di andare a recuperare una ragazza alla stazione ferroviaria. È lì che Gen incontra la bella Chōcho (letteralmente 'farfalla'), innamorandosi di lei a prima vista. Tuttavia, egli scopre in seguito che la ragazza è la strip girl numero uno di Osaka...

Nel 1921, Kenji Miyazawa lascia una famiglia benestante per trasferirsi a Tokyo, dove vive per 8 mesi. Più tardi, in estate, riceve un telegrama dalla famiglia e, preoccupato per la salute della sorellina Toshi, ritorna a casa, ma ad attenderlo vi è invece il padre Masajiro. Kenji scopre che il padre gli ha mentito circa le condizioni della sorella, preoccupato per la vita autonoma e lontana del figlio. Kenji frattanto non ha ancora trovato la sua aspirazione di vita: prova a fare le korokke (crocchette) assaggiate a Tokyo, e le condivide con la famiglia. Capisce così che condividere la propria felicità gli è fondamentale, e seguendo il desiderio di Toshi, Kenji diventa un insegnante in un nuovo istituto scolastico a indirizzo agrario.

La storia è incentrata sui tre primi giocatori del team di baseball del liceo Shingen: si tratta della squadra liceale di baseball più mediocre dell'intero Giappone, senza medaglie ma nemmeno sconfitte tragiche passate alla storia. Il terzetto è composto dal solare Hiroki Ōmori, il buongustaio Kohei Akimoto e l'integerrimo Natsuki Miyata: tutti e tre cercano di fare del proprio meglio per riuscire sia nello studio che nello sport. Un giorno Hiroki fallisce un esame: dovrà ripeterlo e riuscire, poiché diversamente non potrà prendere parte al campo di addestramento.

In pillole:

nuovi scatti di scena (anche nella gallery) in arrivo dal film Teiichi no Kuni, dal manga di Usamaru Furuya, in arrivo il 29 aprile prossimo;

In casa Gintama invece si va a caccia d'insetti nella prefettura di Ibaraki; altre foto mostrano il cast al lavoro col regista Yuichi Fukuda, Kotaro con Elizabeth, e la Shinsengumi in pose da "fotomodelli."

Infine prime indiscrezioni visive anche per Jojo: si mostra la scena in cui Jōsuke Higashikata (Kento Yamazaki) e Jōtarō Kūjō (Yusuke Iseya) devono difendersi dallo stand con cui Angelo li ha attaccati.

E' di nuovo un progetto diquello che coinvolge il manga i di Kazuhiko Shimamoto e il gruppo idol Johnny's West , insieme per un drama che andrà in onda in contemporanea per 190 Paesi in 8 episodi dal prossimo autunno, diretto da Toshio Lee (Detroit Metal City).Si tratta di una storia "sequel" ambientata diversi anni dopo il manga originale, in quanto vede il protagonista di quest'ultimo divenuto ormai preside della scuola che ha tanto voluto diventare diversa.Sho Sakurai (Kazoku Game), Suzu Hirose (Chihayafuru) e Sota Fukushi (As the Gods Will) saranno i protagonisti del film che adatterà il romanzo ' Laplace’s Witch ' del celeberrimo romanziere Keigo Higashino; il film uscirà nel 2018.Il film tratto dal manga omonimo di Hiroya "Gantz" Oku uscirà nel 2018, sarà diretto proprio da Shinsuke Sato (Gantz) e avrà un cast d'eccezione:Ricordiamo che il manga godrà anche di una serie animata che farà il suo debutto in autunno nel contenitore NoitaminA.Il manga(Ce l'abbiamo fatta) di Muneyuki Kaneshiro e Hikaru Araki (autori di As the Gods Will diverrà una serie TV in partenza in estate. Il manga si è piazzato all'11° posto della classifica nipponica Kono manga ga sugoi!Il dramainvece, in partenza il 14 aprile sunarrerà in 12 episodi una storia diversa rispetto al manga originale di Aiju Yanauchi e il precedente lungometraggio dal vivo.E' già disponibile un trailer con la theme "Akai Inochi ga Moeteiru" di The Inazuma Sentai.Ad alcuni il nome di Kenji Miyazawa non suonerà nuovo: si tratta infatti del celebre autore di tanti grandi classici della letteratura per l'infanzia nipponica.Il manga di Santa Uonome , che racconta della sua vita e del suo rapporto col cibo, diverrà una serie TV in partenza a giugno, con Ryohei "Ore Monogatari" Suzuki nel ruolo del protagonista.Anche il manga sul baseball Chotto Mate Yakyūbu - Kenritsu Shingen Kōkō Yakyūbu no Nichijō di Takana Yukue diverrà un film live con protagonisti Kenta Suga