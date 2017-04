Un Marzo da Leoni a 360°

Partiamo con il ponte Chūō-Ōhashi che collega le zone Rokugatsu e Sangatsu (rispettivamente i "rione giugno" e il "rione marzo") di Tokyo;

proseguiamo con il tempio Hatanomori Hachiman, in cui risiede una divinità dello shogi;

quindi giungiamo alla Shogi Kaikan hall di Tokyo, e qui il visitatore viene condotto in una speciale stanza con i tatami, all'interno dell'edificio, in cui Rei Kiriyama ovvero l'attore Ryunosuke Kamiki ci attende. Quindi, inizia la partita di shogi.

Rei conduce un'esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo. L'arte di un gioco che ha una storia secolare affascina, coinvolge, seduce. E può salvare una vita.

Grazie alla pregevole cura ed attenzione che lo studio Shaft ha dedicato alla riproduzione anche dei fondali dell'anime, tratto dal manga di Chika Umino edito da, la dimensione quasi onirica dell'opera originale ha conservato integro tutto il suo fascino.E già ci eravamo accorti che che le vicende narrate nell'anime trasmesso in simulcast da VVVVID col titolo disi svolgono nella città di Tokyo; si tratta però di una Tokyo cui forse non siamo abituati, più intimistica e pacata, lontana dal brulichio dell'incrocio pedonale di Shibuya o dalle luci e i colori dei quartieri di Akihabara o Roppongi.Una Tokyo non meno affascinante, tuttavia, e che incuriosisce ugualmente parecchio i fan, al punto che forse proprio per questa ragione laha diffuso un video di " pellegrinaggio " di realtà virtuale a 360° dedicato ai due lungometraggi dal vivo di Un Marzo da Leoni , il primo uscito in Giappone il 18 marzo e il secondo in arrivo il 22 aprile.Attraverso questo video possiamo quindi esplorare le diverse ambientazioni delle aree residenziali di Shinkawa e Tsukuda, lungo il corso del fiume Sumida, nonché della zona di Chūō ove il protagonista Rei si reca per disputare le partite di Shogi. Si mormora che in alcune di queste zone gli affitti degli appartamenti siano tra i più costosi di tutta Tokyo...Lasciando partire il video, potrete inoltre scorrere nella direzione desiderata attraverso la pulsantiera con le quattro frecce in alto a sinistra.E voi, cosa ne pensate di queste ambientazioni? Hanno catturato i vostri cuori? Vi piacerebbe visitarle attraverso un tour di Tokyo che le comprenda, magari insieme ad altri "luoghi celebri" di anime come Your Name Fateci sapere la vostra opinione nei vostri commenti!