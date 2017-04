Dopo l'entusiasmante anteprima ufficiale, alla presenza del Produttore Naohiro Ogata durante il recentedei primi dieci minuti, il gruppo Dynit ha diffuso il primo trailer in Italiano dedicato a Mobile Suit Gundam Thunderbolt December Sky . Ultimo attessissimo film dedicato alla saga di Gundam presentano:

MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLTDecember Sky

– The Movie

Solo il 16-17 maggio al Cinema

Arriva nei cinema italiani l’ultimo attesissimo film di Gundam, la saga più famosa e longeva di tutta l’animazione giapponese.

La storia si apre nel settore Thunderbolt, una zona spaziale squassata di continuo da imponenti fulmini, che poco tempo prima ospitava la colonia di Side 4, Mua. Qui è facile avanzare di grado: basta sopravvivere abbastanza a lungo alla carneficina infinita perché l’avanzamento sia assicurato. Completamente distrutta da un’azione bellica, l’area presenta ora un desolante panorama di detriti, utilizzati da uno sparuto gruppo di soldati di Zeon come nascondiglio per i loro appostamenti. I cecchini della Divisione Living Dead sono sfruttati come cavie per il nuovo Psycho Zaku, che solo un menomato privo sia di mani che di piedi può manovrare. I loro avversari sono i sopravvissuti di Side 4, appartenenti all’Esercito della Federazione Terrestre. In questo conflitto, che si è subito portato via tutti i veterani di guerra e che esige ingenti perdite a ogni scorreria, non sorprende che i combattenti si affidino alla musica per trovare conforto: jazz per il pilota Io Fleming, cui verrà affidato un Gundam sperimentale, scelte ancora più retrò per il più forte dei suoi avversari della Divisione Living Dead, Daryl Lorenz.

Staff:

Storia Originale: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

Storia originale & Disegni Yasuo Ohtagaki

Regia e Sceneggiatura Ko Matsuo

Disegni dei Character Animazioni Hirotoshi Takaya

Disegni Originali dei Mobile Suit Kunio Okawara

Animation Mechanical Design Morifumi Naka, Seiichi Nakatani, Hajime Katoki

Direttore Artistico Hideki Nakamura

Color Design Takako Suzuki

Direttore CG Tomohiro Fujie

Monitor Design Takashi Aoki

Direttore della Fotografia Kentaro Waki

Editor Daisuke Imai

Musiche Naruyoshi Kikuchi

Direttore del Suono Eriko Kimura

Effetti Sonori Mutsuhiro Nishimura

Produttore delle Musiche Tomoko Yamada

Produttore Esecutivo Koichi Kamiyama

La saga d'animazione di Gundam è in assoluto la serie più longeva (la prima serie risale al 1978) e famosa in Giappone e nel mondo.La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione cone col sostegno dei media partner Cartoons on the bay , il festival dell'animazione della Rai, è inoltre partner della stagione per i film di Makoto Shinkai e ha proposto nella sua edizione del 2017 l'anteprima di Oltre le nuvole.