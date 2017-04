---------------------------------------------------------

Una fugace e triste storia di ragazzine usate come armi fatate e di un eroe sopravvissuto. In un mondo distrutto dall'attacco di mostri noti come "bestie" molte specie si sono estinte, anche gli esseri umani. Le specie sopravvissute hanno lasciato il suolo e vivono su un'isola sospesa in cielo, Règles Aile. Willem Kmetsch si sveglia tra le nuvole dopo 500 anni, senza aver potuto salvare chi desiderava proteggere. Disperato perché è l'ultimo umano ancora in vita, inizia un lavoro come custode di un magazzino di armi dove conosce un gruppo di ragazze.

ogni martedì alle 18:00 (orario italiano) a partire dall'11 aprile





Hinako Nakayama, orfana, si ricongiunge con il fratello gemello Hikaru, quando lui le chiede di prendere il suo posto all'Accademia Shishiku, una scuola maschile privata, tristemente nota per i suoi studenti attaccabrighe.

Figlio di una potente famiglia Yakuza, gli Onigashima, Hikaru è costretto a diventare il capo delll'Accademia Shishiku. Hinako dovrà nascondere la sua identità e combattere per mantenere il controllo della scuola. Riuscirà a cavarsela in una scuola piena di bei ragazzi che fanno parlare i propri pugni invece dei sentimenti?

ogni mercoledì alle 17:00 (orario italiano) a partire dal 12 aprile

ogni mercoledì alle 17:15 (orario italiano) a partire dal 12 aprile

Macchiatosi del peccato di orgoglio contro Dio, Lucifer è stato scagliato all'Inferno ed è diventato un Angelo Caduto. Per di più i demoni hanno sigillato i suoi poteri. Lucifer ha perso tutto, ma assieme a Leviathan, il Re Demone dell'Invidia che ammira Lucifer, e una studentessa delle superiori incontrata sulla Terra di nome Totsuka Maria, assume il ruolo di Re Demone dell'Orgoglio e inizia un viaggio per vendicarsi dei Sette Re Demoni dell'Inferno. Un libro di Rivelazioni con i “Sette Peccati Capitali” ritratti come splendidi Re Demoni sta per essere scritto.

ogni venerdì alle 19:35 (orario italiano) a partire dal 14 aprile

ogni mercoledì alle 17:00 e ogni lunedì alle 14:00

Sono passati ormai 10 anni da quando il Bahamut si è risvegliato cercando di distruggere il mondo. Gli umani che vivono nella capitale godono di un periodo di prosperità arricchendosi notevolmente, i demoni oramai non fanno paura e vengono usati come schiavi e gli Dei han perso la loro influenza, così come tutti i rappresentanti religiosi. Il mondo sta perdendo il proprio equilibrio. Umani, demoni e Dei: ognuno lotterà per il proprio ideale di giustizia.

Con gli annunci degli ultimi giorni è stata completata la lineup diper l'attuale stagione primaverile. Riportiamo di seguito gli annunci con le nuove proposte.Gli annunci della stagione non sono finiti! Va ad aggiungersi alla proposta primaverile di simulcast la serieGli episodi saranno disponibili propone due nuove serie in simulcast che vanno ad aggiungersi al già ricco programma primaverile.Gli episodi saranno disponibiliA proposito di Room Mate Gli episodi saranno disponibiliUltima proposta diper la stagione in corso è Seven Mortal Sins Gli episodi saranno disponibiliAltre aggiunte alla lineup di Crunchyroll: Makeruna!! Aku no Gundan! e la nuova stagione di FOREST FAIRY FIVE ~Fairy tale~ Gli episodi delle due serie saranno disponibili rispettivamenteRiportiamo inoltre i titoli della stagione aggiunti alla proposta del servizioofferto daai titolari di un abbonamento Prime oppure dietro sottoscrizione di un abbonamento specifico.Seguito di Saenai Heroine no Sodatekata, tratto dalla light novel di Fumihaki Maruto e Kurehito Misaki.Gli episodi delle due serie vengono pubblicati al giovedì ogni settimana.