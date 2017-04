Dal 17 al 28 maggio prossimi, si terrà a Cannes come di consueto il celebre Festival del Cinema, che quest'anno Blade of the Immortal tratto dal manga







Abbiamo poi due nuovi trailer: in "action" vediamo Manji combattere con la spada, menre in quello versione "drama" appare Rin, la protagonista femminile affermare che non vuole vedere Manji morire.

Dal 17 al 28 maggio prossimi, si terrà a Cannes come di consueto il celebre Festival del Cinema, che quest'anno proietterà fuori concorso proprio Blade of the Immortal tratto dal manga l'Immortale di Hiroaki Samura e diretto da Takashi Miike. Abbiamo poi due nuovi trailer: in "action" vediamo Manji combattere con la spada, mentre in quello versione "drama" appare Rin, la protagonista femminile affermare che non vuole vedere Manji morire. Ricordiamo infine la theme "Live to die another day" di Miyavi.





Teaser "action"





Teaser "drama"





L'Immortale segue le vicende di Manji, un abile samurai dotato di un enorme potere: nessuno può ucciderlo se non somministrandogli un raro veleno. In passato Manji ha compiuto degli atti criminali, uccidendo 100 samurai (incluso il marito di sua sorella). La sua immortalità deriva dal verme Kessen-chu, che vive in simbiosi con il suo corpo e gli permette di bloccare il naturale processo di invecchiamento rimarginando in poco tempo qualunque ferita inflittagli. Per liberarsi dall’immortalità, Manji dovrà uccidere 1000 "scellerati". Durante il suo cammino Manji incontra la giovane Rin Asano, unica sopravvissuta alla strage che gli uomini dell'Itto-Ryu hanno perpetrato sulla sua famiglia. La giovane chiede all'abile samurai di aiutarla a vendicarsi, ed egli decide di appoggiarla soltanto perché lei gli ricorda la defunta sorella. Inizia così la caccia ai membri dell'Itto-Ryu.



Nei due trailer del primo film di Tomodachi Game udiamo invece la theme "Mr. Fake" (Signor Falso) di Amatsuki e la ending "Tomodachi Gokko" di Yuka Ueno.





Teaser "Mr. Fake"



Teaser "Tomodachi Gokko" Yuichi Katagiri pensa che gli amici siano più importanti del denaro ma allo stesso tempo, sa bene quanto sia difficile vivere senza fondi. Yuichi ha promesso ai suoi quattro migliori amici che avrebbero fatto insieme la gita scolastica, e per tale motivo, lavora per mettere i soldi da parte. Quando però tutte le quote della classe vengono raccolte, vengono rubate. I sospetti cadono su Shio Sawaragi e Makoto Shibe, due degli amici di Yuichi. Subito dopo, i cinque vengono rapiti e si risvegliano in una strana stanza: apparentemente, uno tra loro si è lasciato coinvolgere nel "gioco dell'amicizia" allo scopo di saldare il grosso debito creatosi. Ma chi di loro è stato? E perché si ritrovano ad avere un simile debito? Da questo momento Yuichi e i suoi amici saranno coinvolti in dei giochi psicologici che testeranno o distruggeranno la fiducia che hanno gli uni per gli altri. Nei due trailer del primo film diudiamo invece la theme "Mr. Fake" (Signor Falso) di Amatsuki e la ending "Tomodachi Gokko" di Yuka Ueno.





ReLife - commedia, scolastico, sentimentale - film (15 aprile 2017)



Shochiku ha rilasciato un video speciale in cui i protagonisti di ReLife corrono sotto la pioggia, tutti abbigliati in yukata:





Teaser "Yukata"

La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.











Avete amato l'omonimo film animato del 2015 dallo staff di AnoHana ? Ebbene,o "." diverrà anche un lungometraggio dal vivo in uscita il prossimo 22 luglio 2017.



Teaser Trailer 2 "raccontato"

Takumi Sakagami è un liceale che fatica ad avere una vita sociale; il suo insegnante lo nomina membro esecutivo del "consiglio per la sensibilizzazione della comunità", e così succede anche a Jun Naruse. Quest'ultima, a causa di un trauma subito nel passato, non ama parlare con la gente; ogni volta che lo fa, la prendono dolori lancinanti allo stomaco. Per quanto esitanti, Takumi e Jun iniziano a preparare insieme il musical che verrà mostrato all'incontro regionale di scambio culturale.

Apprendiamo che il seiyuu Kensho Ono, che ha interpretato il protagonista Arata Kaizaki sia nell'anime che nell'adattamento teatrale, ha avuto un cameo nel film; nella foto in apertura della notizia, lo vediamo con l'attore Taishi Nakagawa. Sarete in grado di scovarlo, al momento della visione? Ricordiamo che ad interpretare i protagonisti, diretti da Takeshi Furusawa (Another, Clover, Love Begins), sono stati scelti: