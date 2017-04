Il fenomeno del weekend per quanto riguarda i cinema giapponesi, è stata la nuova avventura animata dell'affermato franchise di Detective Conan.Il nuovoha aperto con ben(per 1 milione di spettatori), un risultato travolgente.Il dato di "Detective Conan: Crimson Love Letter" rappresenta infatti il miglior esordio per un film della serie Conan, il migliore degli ultimi quattro anni in assoluto, il migliore di sempre per un film ad aprile e il terzo migliore di sempre per un film animato (e non) dietro Yo-Kai Watch: It's the Secret of Birth, Nyan! del 2014 e Il Castello errante di Howl del 2004. Un successone! C'è anche da dire però che di solito i film del franchise si sgonfiano in fretta ed è quasi impossibile che "Detective Conan: Crimson Love Letter" faccia meglio di Frozen Your Name. , giusto per citare gli incassi migliori degli ultimi anni."Meitantei Conan - Kara kurenai no love letter", conosciuto anche con il titolo internazionale "Detective Conan: The Crimson Love Letter", è il ventunesimo film d'animazione dedicato alla serie anime Detective Conan, nonché il ventiduesimo contando anche il crossover Lupin Terzo vs Detective Conan, uscito in Giappone il 15 aprile 2017.E se non bastano i risultati sul grande schermo ecco quelli, ancora più eclatanti, sulla carta stampata. La rivista Weekly Shonen Jump nel suo ultimo numero ha infatti ha rivelato che Gosho Aoyama , il mangaka di Detective Conan, ha raggiunto l'eccezionale cifra di 200 milioni di copie in stampa in tutto il mondo per quanto riguarda tutte le sue opere. Per commemorare il traguardo, Aoyama disegnerà una nuova miniserie, la prima in tre anni, per il suo manga dedicato a Kaito Kid . Il primo capitolo apparirà su Weekly Shonen Jump il 26 aprile.