Oggi Tokyo Eyes vi porta nel mondo dei Digimon! Serie dalle musiche giapponesi molto belle, tanto che la sigla d'apertura della prima serie, "Butterfly" (eseguita dal prolifico Kouji Wada), ci proietta sin da subito in quello che sarà il tema principe di Digimon tutto e che lo differenzia dal collega Pokemon. E' una canzone sui sogni dei bambini, che permettono loro di volare nel cielo con la fantasia e di liberarsi dal peso della grigia realtà e dal senso comune che gli impedisce di fare voli pindarici con la mente e col cuore.



Ironic74 parlerà del film Oltre le Nuvole di Makoto Shinkai.



Ven 18:00 - Dom 16:00 - Lun 02:00

Nel frattempo va in onda anche la seconda stagione, Questa settimana Ironic74 parlerà del film Oltre le Nuvole di Makoto Shinkai. Gli orari di messa in onda delle altre puntate saranno poi diversi e potrete conoscerli andato direttamente sul sito di RadioAnimati o seguendo la nostra pagina facebook

Il 6 ottobre 2015 iniziava una nuova avventura per AnimeClick.it, quella di condurre una rubrica radiofonica sulla web radio Radioanimati . Al condurla proprio il webmaster del sito, Ironic74, ben presto poi affiancato in varie puntate da altri componenti dello staff (Zelgadis, Kotaro e Mozza).Il compito era quello consueto: far conoscere l'animazione giapponese (con occhio di riguardo a quella più recente), ma questa volta in un contesto completamente nuovo.Il 17 gennaio 2017 Ironic74 e kotaro realizzavano insieme la tredicesima puntata della seconda stagione incentrandola su un brand molto amato su Animeclick e non solo:E voi che ne pensate?