Final Fantasy XIV: Hikari no Otousan - famiglia, slice-of-life, videogiochi - drama (aprile 2017) famiglia, slice-of-life, videogiochi - drama (aprile 2017)

Sino ad ora, Hirotaro Inaba è stato dedito solo al lavoro. Almeno fino a quando supera la soglia dei sessant'anni e si scopre appassionato di videogiochi online. Il figlio Mitsuo, un salaryman come tanti altri, cerca di avvicinarsi al padre come giocatore del medesimo mondo "virtuale" senza rivelare la propria identità. E malgrado i segreti che ciascuno serba, padre e figlio iniziano così a comprendersi e conoscersi finalmente.

Da bambino, Ritsu è stato abbandonato dalla madre Reiko, e da allora ha condotto una vita povera, nei sobborghi della città. In quegli stessi luoghi, un giorno aiuta una ragazza di nome Rinka.

Quando poi a Ritsu viene detto che può morire in ogni momento, a causa di un incidente in cui viene gravemente ferito alla testa, il ragazzo decide con determinazione di ritrovare la madre ed essere buono e gentile con lei prima di morire. Ritsu riesce nell'intento, ma apprende anche che la donna sta conducendo una vita serena accanto ad un altro figlio, il pianista Satoru. Ritsu è scioccato, perché convinto da sempre di essere stato abbandonato a causa della povertà della madre, e per questo decide di vendicarsi di lei; il ragazzo poi ritrova Rinka, amica d'infanzia di Satoru.

Teiichi no Kuni spin-off - scolastico, politica, storico AU - drama (24-28 aprile 2017) - scolastico, politica, storico AU - drama (24-28 aprile 2017)

Ritroveremo il medesimo cast del film in questa storia "omnibus" incentrata su Kikuma Tōdō (nella foto) e altri studenti, ognuno indaffarato a tenere incontri di strategia presso il cafè adiacente alla scuola, in vista delle imminenti elezioni del consiglio studentesto della Kaitei. Il proprietario del negozio li tiene d'occhio, alla ricerca di un marito adatto per la propria figlia. Teiichi vi fa la sua comparsa nell'ultimo episodio.

Kariage-kun - slice-of-life, mondo del lavoro - special

Protagonista è un salaryman i cui tentativi di inserirsi nell'ambito dei distinti impiegati giapponesi fanno proprio a pugni con la sua scarsa maestria. Nel suo ufficio è considerato alla stregua di un vero e proprio disastro vivente, eppure finora è sempre riuscito a non farsi licenziare.



Kariage-kun e Suica View Card ~ SP

Nel live action, Kariage-kun accompagna una donna a fare acquisti in stazione, quindi ad un appuntamento. Il tutto pagando con la tessera Suica View Card.



Yama to Shokuyoku to Watashi ~ SP

Ayumi è una ragazza di 27 anni che ama andare a fare escursioni in montagna da sola. Quando è stanca si ferma a preparare buonissimi piatti, per poter ricaricare nuovamente le batterie e riprendere i suoi avventurosi viaggi per le montagne giapponesi.

Il prossimo 12 luglio in Giappone verrà ospitato un evento a tema Fullmetal Alchemist per commemorare l'anniversario dell'inizio della serializzazione del manga: per l'occasione, parteciperà il cast completo dell'anime e del film live action, di cui è stato rilasciato un nuovo poster e due key visual inedite.

per commemorare l'anniversario dell'inizio della serializzazione del manga: per l'occasione, parteciperà il cast completo dell'anime e del film live action, di cui è stato rilasciato un nuovo poster e due key visual inedite. In autunno, invece, una rassegna di illustrazioni verrà poi presentata a Tokyo presso Tokyo Dome City Gallery AaMo e nel museo Nankō ATC di Osaka.

Sarà poi la rock band UVERworld ad occuparsi della theme song "DECIDED" per il film di Gintama, scritta e composta dal vocalist TAKUYA∞. La possiamo udire nell'ultimo trailer uscito, nella gallery vi lasciamo al nuovo poster rilasciato.

Nella gallery troverete anche i poster diffusi per il drama e il primo film di Tomodachi Game: la serie è in partenza ad aprile, il film vi farà seguito in giugno.

Nuove immagini dal film di JOJO - Diamond is Unbreakable, che mostrano i personaggi interpretati da Kento Yamazaki e Ryunosuke Kamiki:

