altamente qualificati,

(ricerca accademica avanzata, attività tecnico/specialistiche avanzate e attività avanzate di gestione aziendale

Innanzitutto, anche in base alle nuove regole, prima di poter ottenere la residenza permanente come "risorse umane utili ai fini del progetto Cool Japan"

Innanzitutto, anche in base alle nuove regole, prima di poter ottenere la residenza permanente come "risorse umane utili ai fini del progetto Cool Japan", occorre pur sempre lavorare almeno per un anno in Giappone, all'interno di uno studio di animazione, nell'ambito della moda etc. Ed è risaputo che non è facilissimo entrare in questi ambiti (potremmo citare qui l'esempio del bando dello Studio Ghibli, aperto anche a lavoratori stranieri, anche senza grande esperienza ma che devono, tassativamente, conoscere bene il giapponese). In altre parole, nessuno creda di partire alla ventura per il "lontano Cipangu": sarà opportuno, per tutti, avere un vero progetto di vita e lavoro.

In secondo luogo, sebbene nelle informazioni rilasciate dall'ufficio per l'immigrazione ci siano tante belle parole, il nucleo essenziale della nuova normativa sul punteggio preferenziale gira attorno al concetto di "professionalità altamente qualificate"

. Occorre essere chiarissimi: il governo giapponese non concederà la residenza a qualunque fan dell'animazione desideroso di andare in giro per Akihabara a scattare foto e girare video.



I valutatori dell'Ufficio immigrazione faranno un lavoro di scrematura molto attento sui candidati considerando con attenzione il titolo di studio e gli anni di esperienza nei vari campi: per ciascun ambito vi sarà un determinato punteggio. La scala per ottenere i migliori punteggi sarà ripida e scivolosa. Molte persone potrebbero avere difficoltà pratiche a raggiungere almeno il livello dei 70 punti che consentiranno, ma solo dopo tre anni di permanenza, di ottenere la residenza. Ancora più difficile arrivare ai magici 80 punti, che permettono di accedere al visto di residenza permanente in un solo anno. Un elemento molto importante nella valutazione sarà il reddito annuale dei singoli. I candidati dovranno dimostrare di poter metter insieme, grazie alle proprie capacità, ed alle potenzialità del proprio settore: un

reddito annuo di almeno 25 milioni di yen (225.000 dollari USA), equivarrà a 40 punti, e quindi non sarà sufficiente da solo a raggiungere la soglia.

