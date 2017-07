Approcciarsi al nuovo manga di un autore che abbiamo amato particolarmente per un'opera precedente, non è sempre facile. Ci sono emozione, affetto e curiosità che si mischiano con un po' di ansia e timore che i nuovi personaggi e la nuova storia non saranno all'altezza dei precedenti.

Da fan di Urakata!! con questo tipo di sentimenti, senza dimenticare però una grande fiducia nei confronti di

Il numero 1 di Urakata!! è pieno zeppo di roba: dialoghi (mi ci è voluto un bel po' per leggerlo), personaggi, situazioni... ed è tutto molto vispo e dinamico per cui la lettura scorre comunque leggera. Ranmaru, un ragazzo abilissimo con le mani ma che non ha per nulla fiducia in se stesso e nelle sue capacità, si ritrova per una serie di eventi a far parte del club della sua università che si occupa di scenografie. Si tratta di un lavoro "da dietro le quinte" ma che i suoi membri affrontano con passione e impegno. Il povero Ranmaru, la cui frase più ricorrente (anche quando non necessario) è "mi dispiace", ha forse trovato il posto in cui far sbocciare il suo talento?

La storia, pur rimanendo un ambito scolastico (universitario per la precisione) sembra distaccarsi da Host Club per i temi che tratta: se HC puntava sull'essere se stessi, sul rispetto delle diversità ecc, Urakata!! si sofferma più sul trovare la fiducia in se stessi, cercare un luogo in cui sentirsi se stessi, formare un gruppo che ti aiuti a fiorire e soprattutto che ti aiuti a inseguire i tuoi sogni.

I ragazzi del Arteam sono quasi dei "costruttori di sogni", realizzano ciò che gli altri club metteranno in mostra o useranno, e Ranmaru, che non è certo il tipo da luci della ribalta, forse troverà in questo strambo club la sua dimensione.

I disegni della Bisco sono molto migliorati, un po' come avevamo già potuto vedere sul finire di HC.



In conclusione, Urakata!! si presenta molto bene, è fresco, frizzante e si muove su uno sfondo abbastanza originale come il mondo delle scenografie. Il cast è già ampio e variopinto, dobbiamo solo sperare che anche stavolta la Bisco riesca a creare dei personaggi a cui affezionarsi e che troveranno il giusto spazio per esprimersi. Io ho fiducia! Approcciarsi al nuovo manga di un autore che abbiamo amato particolarmente per un'opera precedente, non è sempre facile. Ci sono emozione, affetto e curiosità che si mischiano con un po' di ansia e timore che i nuovi personaggi e la nuova storia non saranno all'altezza dei precedenti.Da fan di Host Club ho quindi attesocon questo tipo di sentimenti, senza dimenticare però una grande fiducia nei confronti di Bisco Hatori , che con il sopraccitato Host Club mi ha regalato una delle storie più divertenti e tenere della mia carriera di lettrice.Il numero 1 diè pieno zeppo di roba: dialoghi (mi ci è voluto un bel po' per leggerlo), personaggi, situazioni... ed è tutto molto vispo e dinamico per cui la lettura scorre comunque leggera. Ranmaru, un ragazzo abilissimo con le mani ma che non ha per nulla fiducia in se stesso e nelle sue capacità, si ritrova per una serie di eventi a far parte del club della sua università che si occupa di scenografie. Si tratta di un lavoro "da dietro le quinte" ma che i suoi membri affrontano con passione e impegno. Il povero Ranmaru, la cui frase più ricorrente (anche quando non necessario) è "mi dispiace", ha forse trovato il posto in cui far sbocciare il suo talento?La storia, pur rimanendo un ambito scolastico (universitario per la precisione) sembra distaccarsi da Host Club per i temi che tratta: se HC puntava sull'essere se stessi, sul rispetto delle diversità ecc,si sofferma più sul trovare la fiducia in se stessi, cercare un luogo in cui sentirsi se stessi, formare un gruppo che ti aiuti a fiorire e soprattutto che ti aiuti a inseguire i tuoi sogni.I ragazzi del Arteam sono quasi dei "costruttori di sogni", realizzano ciò che gli altri club metteranno in mostra o useranno, e Ranmaru, che non è certo il tipo da luci della ribalta, forse troverà in questo strambo club la sua dimensione.I disegni dellasono molto migliorati, un po' come avevamo già potuto vedere sul finire di HC.In conclusione,si presenta molto bene, è fresco, frizzante e si muove su uno sfondo abbastanza originale come il mondo delle scenografie. Il cast è già ampio e variopinto, dobbiamo solo sperare che anche stavolta la Bisco riesca a creare dei personaggi a cui affezionarsi e che troveranno il giusto spazio per esprimersi. Io ho fiducia!

Non sono rimasta delusa da questa lettura perché è proprio come me l'aspettavo, poiché conoscendo e amando la precedente opera dell'autrice più o meno confidavo nella riuscita di questo nuovo manga di Bisco Hatori! Nonostante per me Host Club sia intramontabile, Urakata propone la medesima freschezza e umorismo che ho ben apprezzato. Inoltre ci si affeziona subito al protagonista, Ranmaru, che tutti in quell'età si possono e si sono immedesimati. Grazie alle conoscenze che fa, entrando in questo club assai particolare incentrato sul teatro e cinema, potrà apprendere nuove abilità e soprattutto sviluppare i rapporti umani nonché approfondire se stesso. Un'esilarante commedia scolastica che scorre con piacere, intrattenendo nella sua atmosfera frizzante e dal ritmo incalzante da cui si viene contagiati. Il tratto non è sempre perfetto, però è singolare in quanto è riconoscibile pur nel caos di certi passaggi illustrativi. I dialoghi sono pieni, ma comunque coinvolgenti. Sarà un piacere seguire i sogni di questi ragazzi! Non sono rimasta delusa da questa lettura perché è proprio come me l'aspettavo, poiché conoscendo e amando la precedente opera dell'autrice più o meno confidavo nella riuscita di questo nuovo manga di Bisco Hatori! Nonostante per me Host Club sia intramontabile,propone la medesima freschezza e umorismo che ho ben apprezzato. Inoltre ci si affeziona subito al protagonista, Ranmaru, che tutti in quell'età si possono e si sono immedesimati. Grazie alle conoscenze che fa, entrando in questo club assai particolare incentrato sul teatro e cinema, potrà apprendere nuove abilità e soprattutto sviluppare i rapporti umani nonché approfondire se stesso. Un'esilarante commedia scolastica che scorre con piacere, intrattenendo nella sua atmosfera frizzante e dal ritmo incalzante da cui si viene contagiati. Il tratto non è sempre perfetto, però è singolare in quanto è riconoscibile pur nel caos di certi passaggi illustrativi. I dialoghi sono pieni, ma comunque coinvolgenti. Sarà un piacere seguire i sogni di questi ragazzi!

Ancora una volta la Bisco non mi ha tradita e con Urakata!! ha messo le basi per un'altra storia divertente ma istruttiva, proprio come fu per Host Club. E ancora una volta il protagonista è un club! L'Arteam si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il "dietro le quinte": trucco, scenografie, outfit, montaggio, ogni piccola componente dei film è realizzata a mano da questi artigiani del cinema. Un gruppetto variegato, di personaggi simpatici e carismatici, dove spicca il leader Ryuji Goda e il dolce e pauroso Ranmaru. Mi sono rispecchiata molto in questo pulcino tremolante che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo, soprattutto ogniqualvolta si sentiva in colpa, e quando chiedeva scusa... Quel chiedere scusa simile a un "perdonatemi se esisto", che spesso ho ripetuto nel corso della mia vita. Ecco, ciò che più mi mette curiosità e voglia di leggere in Urakata!! è il percorso di crescita che dovrà fare il protagonista, che per me potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione e di analisi personale. Poi il cinema è un mondo che mi affascina! Perciò in questa marea di balloon e onomatopee, con il bel disegno della Bisco a fare da contorno, sono pronta a vedere un meraviglioso film... Ancora una volta la Bisco non mi ha tradita e conha messo le basi per un'altra storia divertente ma istruttiva, proprio come fu per Host Club. E ancora una volta il protagonista è un club! L'Arteam si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il "dietro le quinte": trucco, scenografie, outfit, montaggio, ogni piccola componente dei film è realizzata a mano da questi artigiani del cinema. Un gruppetto variegato, di personaggi simpatici e carismatici, dove spicca il leader Ryuji Goda e il dolce e pauroso Ranmaru. Mi sono rispecchiata molto in questo pulcino tremolante che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo, soprattutto ogniqualvolta si sentiva in colpa, e quando chiedeva scusa... Quel chiedere scusa simile a un "perdonatemi se esisto", che spesso ho ripetuto nel corso della mia vita. Ecco, ciò che più mi mette curiosità e voglia di leggere inè il percorso di crescita che dovrà fare il protagonista, che per me potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione e di analisi personale. Poi il cinema è un mondo che mi affascina! Perciò in questa marea di balloon e onomatopee, con il bel disegno della Bisco a fare da contorno, sono pronta a vedere un meraviglioso film...

In questo nuovo appuntamento della rubrica vi proponiamo le nostre prime impressioni su Urakata!! Le situazioni di Lui e Lei , due serie entrambe pubblicate a partire dal mese di maggio daè uno shoujo manga scritto e disegnato da Bisco Hatori , autrice già nota nel nostro Paese per la pubblicazione di Host Club – Amore in affitt o e Sangue sulla neve sempre da parte della. Qui di seguito trovate le opinioni dei redattori che hanno avuto il piacere di iniziare a seguire questa serie.





Nel mio caso, parlare di "prima impressione" per Le situazioni di Lui e Lei (abbreviato in Karekano, dall'originale giapponese Kareshi Kanojo no Jijou), non è propriamente corretto, poiché si tratta di un manga che ho già letto e amato ai tempi della sua prima pubblicazione italiana. Ma dato che gli anni passano, e l'amore per questo titolo resta, ho deciso di provare la nuova edizione di Planet Manga.

Il primo numero de Le situazioni di Lui e Lei è una buona rappresentazione dello spirito di questa serie, almeno per quanto riguarda la sua prima metà. Vivace, allegro, dinamico, dissacrante e divertente ma che non nasconde un velo di malinconia e dramma pronti a venir fuori quando pensi che sia solo un susseguirsi di vicende prettamente scolastiche.

I due protagonisti,

Le situazioni di Lui e Lei è un manga che fa ridere tantissimo e fa anche battere il cuoricino, ma oltre le classiche vicende amorose mostra una psicologia dei personaggi e un intrecciarsi delle relazioni complesso e profondo, che con il procedere della storia eleverà questo manga al di sopra di molti suoi compagni di genere e target.

E' un manga che merita attenzioni, sia da chi se lo lasciò sfuggire anni fa, sia da chi, più giovane, si trova davanti ad esso per la prima volta.

L'autrice, Masami Tsuda, è riuscita a concentrare nella sua opera amore (e non solo quello romantico), divertimento, dramma e coralità, creando una storia che dovrebbe essere letta da tutti gli appassionati di manga. Per ora godetevi il primo, spassoso, volume!



PS devo dire che non mi piace molto il font utilizzato per il titolo. Nel mio caso, parlare di "prima impressione" per(abbreviato in Karekano, dall'originale giapponese Kareshi Kanojo no Jijou), non è propriamente corretto, poiché si tratta di un manga che ho già letto e amato ai tempi della sua prima pubblicazione italiana. Ma dato che gli anni passano, e l'amore per questo titolo resta, ho deciso di provare la nuova edizione diIl primo numero deè una buona rappresentazione dello spirito di questa serie, almeno per quanto riguarda la sua prima metà. Vivace, allegro, dinamico, dissacrante e divertente ma che non nasconde un velo di malinconia e dramma pronti a venir fuori quando pensi che sia solo un susseguirsi di vicende prettamente scolastiche.I due protagonisti, Yukino Arima , funzionano alla grande: sono figli degli anni '90 ma non sono invecchiati neanche un giorno. La personalità originale e assurda di lei, mischiata alla pacatezza e ai lati nascosti di lui formano un mix perfetto di comicità e sentimento, senza contare che i (pochi) comprimari apparsi in questo volume iniziano a fare il loro lavoro in maniera più che egregia (come non amare la famiglia di Yukino?).è un manga che fa ridere tantissimo e fa anche battere il cuoricino, ma oltre le classiche vicende amorose mostra una psicologia dei personaggi e un intrecciarsi delle relazioni complesso e profondo, che con il procedere della storia eleverà questo manga al di sopra di molti suoi compagni di genere e target.E' un manga che merita attenzioni, sia da chi se lo lasciò sfuggire anni fa, sia da chi, più giovane, si trova davanti ad esso per la prima volta.L'autrice, Masami Tsuda, è riuscita a concentrare nella sua opera amore (e non solo quello romantico), divertimento, dramma e coralità, creando una storia che dovrebbe essere letta da tutti gli appassionati di manga. Per ora godetevi il primo, spassoso, volume!PS devo dire che non mi piace molto il font utilizzato per il titolo.

Sono passati vent'anni, e KareKano - Le Situazioni di Lui e Lei è sempre lo stesso. E' sempre incredibilmente lo stesso manga capace di prenderti ogni volta come se lo stessi leggendo per la prima volta. Tanto che ti viene da pensare: "ma ne fanno ancora, di manga così?!"

Il tratto di disegno è sottile, finissimo e delicato; la storia inizia a farsi esuberante sin dalle prime pagine, attraverso l'introduzione di una protagonista femminile che si svela al lettore dietro la maschera di perfezione che offre al resto del mondo, e un protagonista maschile che... sorpresa?! Scopriamo essere esattamente come lei! La relazione tra i due parte con queste premesse, ma già nel giro di pochi capitoli si evolve parecchio.

E tuttavia, se fosse tutto qui, forse davvero Le Situazioni di Lui e Lei parrebbe un manga come tanti altri; invece no, perché nel calderone della storia di

Le Situazioni di Lui e Lei è un manga intramontabile, che può regalare una prima impressione da commedia quasi demenziale al primo capitolo, e rovesciare l'idea appena quaranta pagine dopo.

E' un manga capace di mille sfaccettature, intriso di personaggi e personalità e di tante storie nella storia.

E' un manga che rapisce gli occhi e il cuore; è un'opera Grande, ma con la G maiuscola, da scoprire e ri-scoprire. Sono passati vent'anni, eè sempre lo stesso. E' sempre incredibilmente lo stesso manga capace di prenderti ogni volta come se lo stessi leggendo per la prima volta. Tanto che ti viene da pensare: "ma ne fanno ancora, di manga così?!"Il tratto di disegno è sottile, finissimo e delicato; la storia inizia a farsi esuberante sin dalle prime pagine, attraverso l'introduzione di una protagonista femminile che si svela al lettore dietro la maschera di perfezione che offre al resto del mondo, e un protagonista maschile che... sorpresa?! Scopriamo essere esattamente come lei! La relazione tra i due parte con queste premesse, ma già nel giro di pochi capitoli si evolve parecchio.E tuttavia, se fosse tutto qui, forse davveroparrebbe un manga come tanti altri; invece no, perché nel calderone della storia di Masami Tsuda vengono sapientemente aggiunti comprimari che creano siparietti esilaranti, partendo proprio da quella "Miyazawa Ikka", la famiglia di Yukino, teatro di gag spassose e tenerissime, ma anche solida roccia per la protagonista.è un manga intramontabile, che può regalare una prima impressione da commedia quasi demenziale al primo capitolo, e rovesciare l'idea appena quaranta pagine dopo.E' un manga capace di mille sfaccettature, intriso di personaggi e personalità e di tante storie nella storia.E' un manga che rapisce gli occhi e il cuore; è un'opera Grande, ma con la G maiuscola, da scoprire e ri-scoprire.

Considerato, e pure col dovuto merito, tra gli shoujo manga più importanti degli anni '90. Con questa nuova edizione è possibile far conoscere la storia di Yukino e Arima a coloro che ancora ne sono all'oscuro, mentre per chi come la sottoscritta risultano già familiari, ha il modo per riscoprirli. Non esagero quando affermo che Karekano, il titolo originale dell'opera, è tra i fumetti che consiglierei a occhi chiusi a prescindere dai gusti che una persona ha, perché questa non è solo una storia d'amore, bensì è anche altro. È anche una ricerca di se stessi e degli altri, una crescita profonda che porta a una maturazione non indifferente, toccante e nel contempo divertente! L'inizio di Lui e Lei è un inizio da cui diversi manga odierni hanno preso ispirazione, con tale incipit si viene inevitabilmente trascinati prima dalle vicende e problematiche di Yukino e dopodiché di Arima, potendo già notare un'evoluzione dei due personaggi fin dai primi volumi. Il cast, inoltre, viene allargato con altri soggetti tutti molto caratteristici ed emozionanti. Amerete le tantissime gag comiche, i simpatici battibecchi, i chibi, ma anche le parti più psicologiche e serie. Da leggere e rileggere assolutamente. Considerato, e pure col dovuto merito, tra gli shoujo manga più importanti degli anni '90. Con questa nuova edizione è possibile far conoscere la storia di Yukino e Arima a coloro che ancora ne sono all'oscuro, mentre per chi come la sottoscritta risultano già familiari, ha il modo per riscoprirli. Non esagero quando affermo che, il titolo originale dell'opera, è tra i fumetti che consiglierei a occhi chiusi a prescindere dai gusti che una persona ha, perché questa non è solo una storia d'amore, bensì è anche altro. È anche una ricerca di se stessi e degli altri, una crescita profonda che porta a una maturazione non indifferente, toccante e nel contempo divertente! L'inizio di Lui e Lei è un inizio da cui diversi manga odierni hanno preso ispirazione, con tale incipit si viene inevitabilmente trascinati prima dalle vicende e problematiche di Yukino e dopodiché di Arima, potendo già notare un'evoluzione dei due personaggi fin dai primi volumi. Il cast, inoltre, viene allargato con altri soggetti tutti molto caratteristici ed emozionanti. Amerete le tantissime gag comiche, i simpatici battibecchi, i chibi, ma anche le parti più psicologiche e serie. Da leggere e rileggere assolutamente.

Clicca per mostrare / nascondere i volumi

è uno shoujo manga di Masami Tsuda , pubblicato per la prima volta in Italia dallanel 2002. La serie è composta da un totale di 21 volumi e qui sotto trovate le opinioni dei redattori che hanno potuto riscoprirla grazie a questa nuova edizione targata