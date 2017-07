la volta delle Ishoku Hada

Tokyo è da sempre un'immensa: riviste di moda e stilisti percorrono le sue strade alla ricerca delle ultime tendenze a cui ispirarsi. Quartieri come Harajuku e Shibuya sono il punto d'incontro fra l'eccentricità tipicamente nipponica e la voglia di esprimere se stessi in una società che ancora reprime l'individualismo a favore della collettività.Dopo aver visto sfilare le Lolita (con le sue innumerevoli declinazioni), le Gyaru, le Mori Girls e le Fairy Kei e ora è: la pelle ricoperta in toto con vernice dai toni brillanti, i capelli tinti con colori irreali e i vestiti appariscenti ma minimalisti e molto stretti creano un mix di provocazione e stravaganza.Laprincipale di questo nuovo look è il colore che ricopre letteralmente il corpo dalla testa ai piedi: il nome "ishoku hada" significa infatti "pelle unica" nella duplice accezione di unica nel senso di uniforme e in quello di eccezionale, perché non si può dire che sia una cosa che si vede tutti i giorni!E per poter mettere bene in mostra l'epidermide così colorata, l'abbigliamento dovrà essere il più possibile corto, aperto e appariscente: quindi largo a minigonne, top, calze a rete, il tutto sempre sul limite della provocazione più spinta.Questo nuovo stile è balzato agli onori della cronaca grazie ad un, intitolato "Technicolor Gal", organizzato dalla famosa top model e DJ Miyako (al secolo Miyako Akane) che ha posato con questi look in compagnia di alcune sue amiche presso l'American Bar & Cafe Ren a Kabukicho. Ogni ragazza aveva scelto un colore (rosso, nero, arancio, giallo, blu, viola) e un abbigliamento altrettanto folle ed estremo; grazie poi all'hashtag #異色肌ギャル (che tradotto significa "ragazza con la pelle colorata in modo bizzarro") il fenomeno è diventato virale prima su Twitter e poi sul resto del web, finendo anche sulle pagine della versione nipponica dell'Huffington Post.Intervistata a tal proposito Miyako ha dichiarato che è già da un po' che le piace seguire la Ishoku Hada e che ha trattodalla cultura pop presente in videogiochi, film e anime.Come non pensare infatti alle creature di Avatar, al personaggio di Mystique degli X-Men, a Scanty di " Panty & Stocking with Garterbelt ", ma anche alla mangaka Junko Mizuno , al lavoro dell'artista Rockin'Jelly Bean e alla moda Yamamba: nata nei primi anni 2000 prevedeva una miscellanea di trucco bianco, capelli ossigenati e pelle iper-abbronzata abbinati ad abiti impreziositi da accessori.Sarà una meteora o ne sentiremo ancora parlare? Tutto dipenderà dalle ragazze di Tokyo! Per ora Miyako e le sue amiche sembrano decise a lasciare il segno nell'ambito dello street style!