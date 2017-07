Fullmetal Alchemist Live Action @ Anime Expo Los Angeles



Fullmetal Alchemist ~ Teaser 2 (sub eng)

Il trailer mostra la giovinezza dei due protagonisti Edward Elric e Alphonse e del tentativo di riportare in vita la loro madre; quindi alcune scene con i due adulti.

Teaser 1

Ryuta Sato è Maes Hughes

Misako Renbutsu è Riza Hawkeye

Natsuna è Maria Ross

Natsuki Harada è Gracia Hughes

Fumiyo Kohinata è il Generale Hakuro

Yo Oizumi è Shou Tucker

Jun Kunimura è il Dottor Marco

Yasuko Matsuyuki è Lust

Kanata Hongou è Envy

Shinji Uchiyama è Gluttony

Kenjiro Ishimaru è Padre Cornello

L'Anime Expo di Los Angeles ha visto come ospit i il anche il regista del film live Fumihiko Sori e l'attore Ryōsuke "Edward Elric" Yamada , con la diffusione del primo panel del film e parte di quanto girato.Ma non solo!Durante una sessione di domande con il pubblico, il regista Sori ha sorpreso i presenti con una risposta inattesa,: "Apparirà Armstrong nel film?" gli viene chiesto infatti." ha risposto lui.Vi lasciamo al relativo estratto video:Ricordiamo che il film live ha infatti lasciato il Giappone per viaggiare oltreoceano con la promozione a livello internazionale.Il tour sosterà poi come seconda tappa a Parigi il 7 luglio, durante il: qui a fianco del regista Sori si aggiungerà l'attrice Tsubasa "Winry" Honda , per la proiezione di altre clip inedite per l'opera tratta dal manga di Hiromu Arakawa Infine il gruppo ritornerà in Giappone per l' "Hagaren Fan Event" del 12 luglio, per l'appunto evento teso a celebrare l'anniversario dell'inizio della serializzazione del manga: qui verranno proiettate altre nuove clip del film e le visual dei vari personaggi, nonché sarà il momento di un annuncio a sorpresa.Vi prenderanno parte diversi attori del cast, nonché le celebri e amatissime doppiatrici Romi Park Rie Kugimiya , voci rispettivamente di Edward e Alphonse.Il film uscirà l'per; vi lasciamo al trailer con iLa teaser visual, qui sotto, ci offre suggestivi scatti della cornice europea in cui sarà ambientato il film, un assaggio degli effetti CG, così come un assaggio di pochi secondi dei protagonisti: Edward Elric e Alphonse.Sempre lo stesso sito ci rende noto che in autunno sarà allestita una mostra dedicata a questo titolo proprio in concomitanza con il lancio promozionale del film.La produzione ha poi diffuso una nuova immagine del film:Ricordiamo che le riprese del film erano iniziate proprio in Italia lo scorso giugno, per terminare in Giappone a fine agosto, per la regia di Fumihiko Sori Anche la mangaka Hiromu Arakawa era passata sul set, lasciando un' illustrazione di ricordo dopo essere rimasta favorevolmente impressionata dal progetto in corso.I ruoli di Edward Elric, Winry Rockbell e Roy Mustang saranno ricoperti rispettivamente da Ryosuke Yamada Dean Fujioka , mentre il resto del cast è così composto:Ricordiamo che il manga è editato in Italia per, mentre l' anime è stato trasmesso dae rimane disponibile persia nella sua prima che nella più fedele seconda versione.